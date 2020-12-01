"Балтийский завод" планирует спустить на воду ледокол "Якутия" в ноябре 2022 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Балтийский завод (входит в состав Объединенной судостроительной корпорации, ОСК) планирует спустить на воду третий серийный атомный ледокол "Якутия" в ноябре 2022 года. Об этом сообщила во вторник пресс-служба завода.

"Cпециалисты АО "Балтийский завод" приступили к монтажу оборудования центрального отсека на третьем серийном атомном ледоколе проекта 22220 "Якутия". <…> Работы ведутся строго по графику. Спуск ледокола на воду запланирован на ноябрь 2022 года", - сказано в сообщении.

Ледокол "Якутия" был заложен в мае этого года. Судно строится по заказу госкорпорации Росатом. Всего по контракту с ФГУП "Атомфлот" Балтийский завод построит пять атомных ледоколов проекта 22220: головной "Арктика"; первый серийный "Сибирь", второй серийный "Урал", третий серийный "Якутия" и четвертый серийный, названия у которого пока нет.