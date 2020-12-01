Путин осмотрел в Тобольске нефтехимический комплекс "Запсибнефтехим"

ТОБОЛЬСК /Тюменская область/, 1 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во вторник осмотрел в Тобольске нефтехимический комплекс "Запсибнефтехим" (входит в холдинг "Сибур").

В центральной операторной комбината главе государства рассказали о работе предприятия замгендиректора по производству "Запсибнефтехима" Дмитрий Соколов и председатель правления холдинга "Сибур" Дмитрий Конов. В мероприятии также приняли участие глава "Новатэка" Леонид Михельсон и полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

Так, замгендиректора рассказал об автоматизированной системе контроля за производством на предприятии, отметив, что операторная, где развернута эта система, оснащена сложной техникой. "Она похожа на центр управления полетами, а мы ее называем центром управления молекулами", - добавил он с улыбкой. Соколов сообщил Путину, что на заводе работают как жители Тюменской области, так и других регионов, среди них около 12% - молодые специалисты. Замгендиректора также затронул тему социальных программ для персонала предприятия, в том числе вопросы медицинского обеспечения.

Конов рассказал президенту об используемой на комбинате функции "мобильный обход". Она позволяет проверяющему отслеживать ситуацию на производственных площадках комбината и оперативно с помощью мобильного терминала передавать информацию о неполадках, что сокращает время их устранения.

Замгендиректора по производству "Запсибнефтехима" доложил, что предприятие практически вышло на проектную мощность: по данным на ноябрь здесь уже выпущено порядка 1,5 млн тонн продукции. В ходе осмотра комплекса главе государства показали примеры продукции предприятия - гранулы полиэтилена и полипропилена. Из этого сырья производят трубы, пленку и другие изделия из пластика.

"Запсибнефтехим" - крупнейший проект "Сибура", строительство которого завершилось в мае 2019 года. Проект представляет собой установки по производству различных марок полиэтилена (1,5 млн тонн) и полипропилена (500 тыс. тонн). Бюджет комплекса составляет $8,8 млрд.