Безвозмездные поступления в бюджет Якутии увеличились более чем на 11 млрд рублей

ЯКУТСК, 1 декабря. /ТАСС/. Госсобрание (Ил Тумэн) Якутии на пленарном заседании во вторник приняло поправки в закон о госбюджете республики на 2020-й и на плановый период 2021 и 2022 годов, в соответствии с которым безвозмездные поступления в бюджет Якутии на 2020 год увеличились более чем на 11 млрд рублей.

"С учетом поправок, вносимых ко второму чтению, доходная часть бюджета Республики Саха (Якутия) на 2020 год составила 253 млрд 428,8 млн рублей или увеличена на 22 млрд 203,8 млн рублей. Из них налоговые и неналоговые доходы увеличены на 10 млрд 416,2 млн рублей и составили 128 млрд 235,7 млн. рублей. Безвозмездные поступления увеличены на 11 млрд 787,6 млн рублей и составили 125 млрд 193,1 млн рублей", - сказали в региональном Минфине.

Изменение безвозмездных поступлений произошло после уточнения сумм федеральных дотаций на обеспечение сбалансированности бюджета, которые выросли на 1 млрд 736,7 млн рублей.

"Увеличены суммы безвозмездных поступлений от государственных организаций на 10 млрд 50,9 млн рублей в соответствии с решением правления государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства для реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда", - разъяснили в ведомстве.

Расходы бюджета с учетом поправок в 2020 году увеличиваются на 21 млрд 203,8 млн - до 260 млрд 589,8 млн рублей. Дефицит составил 7,1 млрд рублей.