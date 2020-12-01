Минцифры предлагает сократить сроки переноса телефонного номера с 8 дней до 2 часов

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Минцифры РФ предлагает сократить сроки перехода абонента к другому оператору связи при сохранении номера (Mobile Number Portability, MNP) с 8 дней до 2 часов. Об этом говорится в проекте постановления министерства, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно вносимым поправкам в правила оказания услуг телефонной связи, предлагается установить сроки перенесения абонентских номеров: в течение 2 часов - для физлиц и 3 часов - для юрлиц со времени направления оператором-реципиентом (оператор, в сеть которого переходит абонент) запроса о переносимом абонентском номере оператору базы данных перенесенных абонентских номеров (либо позднее по желанию абонента).

Сейчас услугу MNP операторы должны оказывать не ранее 8 дня для физлиц и 29 дня - для юрлиц, но не позднее 6 месяцев со дня обращения.

Также Минцифры предлагает переносить номера без учета адресных данных абонента, поскольку для идентификации гражданина по факту достаточно ФИО, даты рождения, номера и даты выдачи паспорта. Сейчас при MNP операторы проверяют данные об адресах места жительства и места нахождения абонента и часто случается, что при ошибках внесения адреса в базу данных оператора при заключении договора адреса указаны некорректно. По мнению Минцифры, операторы по этой формальной причине отказывают гражданам в перенесении номера к другому оператору.

Вместе с тем в Минцифры признают, что реализация требований проекта постановления потребует от операторов внесения изменения в программное обеспечение своих информационных систем, что повлечет для них финансовые и временные затраты. В связи с этим в проекте постановления предусмотрен срок вступления его в силу не с даты его официального опубликования, а по истечении 6 месяцев со дня официального опубликования.

Согласно статистике подведомственного Россвязи Центрального научно-исследовательского института связи (ЦНИИС), с 2013 года было подано порядка 42 млн заявок на перенос номера, из них 18 млн было одобрено.