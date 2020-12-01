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РФПИ предложил увеличить квоты инвестирования ФНБ в нефтегазовую отрасль

Глава фонда Кирилл Дмитриев сообщил, что в РФПИ просили добавить в протокол совещания по развитию нефтегазохимии соответствующее поручение РФПИ и Минфину

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) предложил проработать вопрос об увеличении квот инвестирования Фонда национального благосостояния (ФНБ) в нефтехимические компании. Об этом сообщил глава фонда Кирилл Дмитриев в ходе совещания по развитию нефтегазохимии с участием президента РФ Владимира Путина.

"Мы просили добавить в протокол совещания поручение РФПИ и Минфину проработать дальнейшую возможность инвестиций квоты РФПИ в ФНБ в нефтехимические проекты", - сказал он.

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