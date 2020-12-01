РФПИ предложил увеличить квоты инвестирования ФНБ в нефтегазовую отрасль

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) предложил проработать вопрос об увеличении квот инвестирования Фонда национального благосостояния (ФНБ) в нефтехимические компании. Об этом сообщил глава фонда Кирилл Дмитриев в ходе совещания по развитию нефтегазохимии с участием президента РФ Владимира Путина.

"Мы просили добавить в протокол совещания поручение РФПИ и Минфину проработать дальнейшую возможность инвестиций квоты РФПИ в ФНБ в нефтехимические проекты", - сказал он.