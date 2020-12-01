"Газпром нефть" назвала неактуальной информацию об увеличении free-float акций компании

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. "Газпром нефть" не рассматривает продажу акций компании для увеличения их рыночного обращения, вопрос ранее обсуждался в рабочем порядке, сейчас он не актуален. Об этом журналистам сообщили в компании.

"Газпром нефть" опровергает сообщения СМИ о возможной продаже акций компании для увеличения free-float. В настоящий момент вопрос не актуален. Рассуждения по данной теме CFO "Газпром нефти" Алексея Янкевича в рамках онлайн-встречи с экспертами были сделаны в формате дискуссии и носили гипотетический характер, не отражающий планы компании", - говорится в комментарии.

Ранее финансовый директор "Газпром нефти" Алексей Янкевич во время конференции с инвесторами, организованной ВТБ, прокомментировал вопрос о том, планируется ли увеличения free-float компании.