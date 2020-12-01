"Роснефть" предложила расширить меры по стимулированию производства этана и СУГ

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. "Роснефть" предложила расширить перечень мер по стимулированию производства этана и СУГ, это требуется в том числе для успешной реализации проекта ВНХК на Дальнем Востоке. Об этом сказал глава компании Игорь Сечин на совещании по развитию нефтегазохимической отрасли с участием президента России Владимира Путина.

"Мы также работаем над целым рядом нефтехимических кластеров в Поволжье и в Сибири, один из приоритетных для нас проектов - это Дальневосточный кластер. Я хотел бы попросить расширить действие 321 закона, в котором речь идет о введении мер по стимулировании инвестиций в нефтегазохимии, направленную на поддержку производства этана и СУГов. Просьба расширить эту поддержку на проекты, для которых сырьем является нафта", - сказал он.

"Это важно для нашего проекта на Дальнем Востоке - ВНХК. В настоящее время в рамках вашего поручения (президента России - прим. ТАСС) мы совместно с Минэнерго и Минфином прорабатываем возможные варианты поддержки проектов, в том числе по созданию внешней инфраструктуры", - добавил Сечин.

Директор департамента добычи и транспортировки нефти и газа Министерства энергетики РФ Александр Гладков ранее говорил, что нефтехимическая очередь "Восточного нефтехимического комбината" будет введена в 2026 году, а нефтеперерабатывающий завод - к 2029 году.

По его данным, объем переработки планируется на уровне 12 млн т нефти в год. Выпуск бензина - 1,8 млн т, дизеля - 6,3 млн т, нефтехимической продукции - 4,5 млн т в год. Потребление заводом газа составит 0,6 млрд кубометров в год.

Строительство ВНХК

Сечин во время доклада Путину в августе говорил, что компания готова возобновить строительство ВНХК при фискальных условиях, обеспечивающих рентабельность проекта.

Сечин указывал, что "Роснефть" временно отложила реализацию проекта из- за изменения налогового режима. По его словам, компании нужна в этом вопросе стабильность, которая позволила бы планировать экономику этого предприятия минимум на 30 лет. Путин тогда поручил главе "Роснефти" оформить и представить предложения.

"Роснефть" планировала построить нефтеперерабатывающий и нефтехимический комплекс в Приморском крае в две очереди - нефтепереработка мощностью 12 млн т в год и нефтехимия мощностью 3,4 млн т в год. Изначально предполагалось, что для его реализации будет привлечена китайская компания ChemChina. Однако впоследствии "Роснефть" сообщала, что намерена определиться с партнером по ВНХК в течение двух лет, а к осени 2018 года - с окончательной конфигурацией проекта.