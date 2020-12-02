Протестующие фермеры в Индии отказались создать совместный с правительством комитет

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 декабря. /ТАСС/. Представители объединений фермеров и крестьян, которые проводят протесты в ряде районов национального столичного округа Дели (в его состав входит Нью-Дели), отказались во вторник от предложения правительства создать совместный комитет для обсуждения вызвавших их недовольство новых законов о сельском хозяйстве. Как сообщает телеканал NDTV, представители правительства и протестующих согласились провести еще одну встречу в четверг 3 декабря.

"Мы не принимаем предложение правительства о создании специального комитета. Мы требуем от правительства отменить законы, связанные с аграрной реформой. Мы не отступим, даже если правительство применит силу. Наш протест будет продолжаться", - сказал телеканалу один из лидеров протестов Руп Сингх.

Во вторник представители протестующих фермеров в количестве 35 человек встретились в Нью-Дели с министром сельского хозяйства Нарендрой Сингхом Томаром, министром железных дорог, а также по делам потребителей, продовольствия и общественного распределения Индии Пиюшем Гоялом и госминистром торговли и промышленности Сомом Пракашем. Ранее сообщалось, что встречу проведет министр обороны Раджнатх Сингх, но, по последней информации, он не принял в ней участия.

Участники протеста крестьян и фермеров пытаются с минувшего четверга пройти в индийскою столицу под лозунгом "Идем на Дели!", чтобы выразить властям протест против реформы законодательства, касающегося сельского хозяйства. Они вступают в столкновения с полицией, забрасывают полицейских камнями. Фермеры блокируют ряд въездов в Дели со стороны соседних штатов, полиция не пускает их в столицу, ссылаясь на введенные властями ограничения на проведение собраний и митингов из-за пандемии коронавируса.

В марше в основном принимают участие фермеры и крестьяне из шести штатов Индии: Пенджаб, Уттар-Прадеш, Харьяна, Уттаракханд, Раджастан и Керала. Протестующие требуют отмены трех новых законов, которые предусматривают ликвидацию посредников и повышение доходов фермеров путем предоставления им возможности продавать свою продукцию на коммерческом рынке в любой точке страны. Фермеры и крестьяне считают, что на деле эти законы дают большую власть перекупщикам, они также видят в новых законах угрозу того, что правительство прекратит покупать зерно по фиксированным ценам, что нарушит систему, которая до сих пор обеспечивала выплаты бедным фермерам и крестьянам.