"Лукойл" выступил за стимулирование производства пропилена наряду с СУГ

ТОБОЛЬСК, 1 декабря. /ТАСС/. "Лукойл" выступает за стимулирование производства пропилена на нефтехимических предприятиях наряду с мерами по поддержке переработки этана и сжиженных углеводородных газов (СУГ). Об этом сообщил глава "Лукойла", крупнейшей в России частной нефтяной компании, Вагит Алекперов в ходе совещания по развитию нефтегазохимии России с участием президента РФ Владимира Путина.

"В целях стимулирования реализации инвестиционных проектов по производству нефтехимической продукции рассмотреть возможность стимулирования, наравне с СУГ и этаном, пропиленов, которые идут как нефтехимическое сырье для производства полиэтилена, полипропилена на нефтеперерабатывающих заводах", - сказал Алекперов.

По его словам, нефтехимия пока осталась "за скобками" обсуждаемых мер стимулирования газохимии. "Компания активно инвестирует в газохимию - это каспийский кластер, но в то же время есть уникальное сырье - пропилен, который сегодня необходимо вовлекать в производство полимерных материалов", - отметил глава "Лукойла".

В свою очередь глава "Роснефти" Игорь Сечин поддержал предложения о расширении мер по стимулированию производства этана и СУГ, в том числе для успешной реализации проекта ВНХК на Дальнем Востоке. "Мы также работаем над целым рядом нефтехимических кластеров в Поволжье и в Сибири, один из приоритетных для нас проектов - это Дальневосточный кластер. Я хотел бы попросить расширить действие 321 закона, в котором речь идет о введении мер по стимулировании инвестиций в нефтегазохимии, направленную на поддержку производства этана и СУГов. Просьба расширить эту поддержку на проекты, для которых сырьем является нафта", - сказал Сечин. "Это важно для нашего проекта на Дальнем Востоке - ВНХК. В настоящее время в рамках вашего поручения (президента России - прим. ТАСС) мы совместно с Минэнерго и Минфином прорабатываем возможные варианты поддержки проектов, в том числе по созданию внешней инфраструктуры", - добавил он.

Ранее на совещании участники отрасли отметили, что закон о введении обратного акциза на этан и сжиженные углеводородные газы (СУГ) позволяет компенсировать относительно более высокую стоимость в России проектов по вовлечению их в оборот. Правительство ожидает, что производство нефтегазохимической продукции в России к 2030 году вырастет в 2-3 раза, а несырьевой неэнергетический экспорт - в 5 раз, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, России нужно использовать возможность занять существенную долю на этом рынке, так как производство нафты, СУГ и этана увеличивает стоимость сырья до 4 раз. "Это намного выше, чем добавленная стоимость переработки [на НПЗ]", - подчеркнул он.