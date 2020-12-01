Eesti Energia до конца года начет испытания виртуальной ТЭС в Финляндии

ТАСС, 1 декабря. Эстонская государственная Eesti Energia реализует в Финляндии пилотный проект по созданию и вводу в эксплуатацию виртуальной электростанции, которая повысит надежность энергоснабжения потребителей скандинавской страны, а в дальнейшем и сможет применяться на эстонском рынке после синхронизации энергосистемы этой страны с энергосистемой Европы. Об этом сообщает портал Smart Energy International.

Предполагается, что благодаря проекту Eesti Energia Финляндии удастся объединить данные по выработке электроэнергии традиционными станциями и ветропарками, прогнозировать объемы энергопотребления, эффективнее формировать резерв и реагировать на изменения спроса и предложения на электроэнергетическом рынке в режиме реального времени. Испытания пилотного проекта виртуальной электростанции начнутся до конца года, в промышленную эксплуатацию объект планируется вывести к весне 2021 г.

Eesti Energia реализует этот проект в сотрудничестве с национальным электросетевым оператором и Elering и финским системным оператором Fingrid.

Smart Energy International отмечает, что в будущем эта цифровая технология может оказаться полезной и для Эстонии, энергорынок которой в 2025 году будет синхронизирован с энергорынком Европы. Виртуальная электростанция позволит контролировать надежность перетоков электроэнергии в режиме реального времени и при необходимости корректировать работу оборудования.

"Чтобы обеспечить безопасность и надежность энергоснабжения после присоединения к европейской энергосистеме, необходимо разумно использовать имеющиеся активы, такие как электростанции и ветряные электростанции, а также системы хранения энергии, которые будут в распоряжении потребителей в будущем. Поэтому мы тестируем новое решение, объединяющее традиционные и новые способы выработки электроэнергии, управление которыми осуществляется на 100% цифровым путем благодаря инновационной виртуальной электростанции Eesti Energia", - приводятся в сообщении слова члена правления Eesti Energia Маргуса Валси.

Eesti Energia вышла на розничный рынок Финляндии в 2018 году. В дополнение к реализуемому пилотному проекту компания готовится запустить услугу виртуальной электростанции для промышленных клиентов на финском рынке.