Обращение низкоуглеродных сертификатов в России может начаться в 2021 году

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Обращение низкоуглеродных сертификатов, которые подтверждают, что определенный объем электроэнергии произведен с использованием атомной или возобновляемой энергии, может начаться в России с 2021 года. Об этом говорится в пресс-релизе Минэнерго РФ по итогам выступления заместителя директора департамента развития электроэнергетики Андрея Максимова на онлайн-конференции "Энергетика: вызовы и перспективы нового времени".

"Мы надеемся, что уже в следующем году будут запущены в обращение низкоуглеродные сертификаты. Соответствующий законопроект разработан и внесен в правительство России", - приводятся в пресс-релизе слова Максимова.

Отмечается, что обращение подобных документов будет стимулировать производство электроэнергии на основе возобновляемых источников и поспособствует снижению объема выбросов углерода в атмосферу.