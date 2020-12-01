Новый проект пакета мер стимулирования экономики США представили в Конгрессе

ВАШИНГТОН, 1 декабря. /ТАСС/. Новый вариант пакета экстренных мер стимулирования роста американской экономики был представлен во вторник в Конгрессе США. Подготовила этот законопроект группа членов Сената Конгресса, представляющих как Демократическую, так и Республиканскую партию.

Документ предусматривает выделение из федерального бюджета еще $908 млрд на поддержку американской экономики в условиях пандемии. Самая крупная статья этого законопроекта направлена на оказание финансовой помощи малому и среднему бизнесу. На эти цели предполагается ассигновать $288 млрд. Еще $180 млрд законодатели призывают направить в качестве дополнительного финансирования на выплату пособий по безработице. Порядка $160 млрд заложены в законопроекте на поддержку местных властей и администраций штатов, $82 млрд - для сферы образования, $45 млрд - транспортной отрасли, $35 млрд - здравоохранения.

Однако, данный вариант пакета не пользуется поддержкой со стороны руководства республиканской и демократической фракций Сената. В связи с этим перспективы его прохождения через Конгресс выглядят призрачными. К тому же избранный президент США демократ Джозеф Байден ранее сигнализировал о поддержке того варианта очередного пакет экстренных мер стимулирования экономики, который был выработан при участии спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси. Она, как и Байден, представляет Демократическую партию. Пелоси настаивает на том, чтобы принять пакет в размере $2,4 трлн. Тем не менее Республиканская партия во главе с уходящим президентом США Дональдом Трампом не поддерживает этот законопроект.

Американские средства массовой информации сообщили, что позднее во вторник состоятся консультации по мерам стимулирования экономического роста между Пелоси и министром финансов США Стивеном Мнучиным. Последний раунд таких консультаций прошел между ними еще до всеобщих выборов, которые состоялись 3 ноября.

Контролируемая демократами Палата представителей и Сенат, в котором большинство имеют республиканцы, продолжают спорить по поводу размера следующего пакета стимулирующих мер. По мнению демократов, он должен превысить $2 трлн, а республиканцы настаивают на $500 млрд. К настоящему времени американская администрация ассигновала с согласия Конгресса на чрезвычайные меры стимулирования экономического роста уже свыше $6 трлн с учетом шагов, сделанных Федеральной резервной системой (центробанком) США.