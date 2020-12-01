Путин согласился включить проект "Амурский ГХК" в межправсоглашение с Китаем

ТОБОЛЬСК, 1 декабря. /ТАСС/. Проект строительства Амурского ГХК может быть включен в межправительственное соглашение с Китаем. Президент РФ Владимир Путин положительно отозвался на соответствующую просьбу основного акционера "Сибура" Леонида Михельсона, которую тот озвучил в ходе совещания по развитию нефтегазохимии с главой государства.

"Ямал СПГ" - громадный российско-китайский проект, было подписано межправсоглашение и китайская сторона выражает пожелание на этот проект тоже рассмотреть подписание межправительственного соглашения на Амурский ГХК, это придало бы вес международный", - сказал он, обращаясь к российскому лидеру. На что Путин ответил: "Почему бы нет?".

В настоящее время "Сибур" ведет переговоры о финансировании строительства завода с большинством крупнейших российских и иностранных банков, включая китайские. Строительство комплекса может начаться в сентябре 2020 года.

Инвестиции в строительство Амурского газохимического комплекса предварительно оцениваются в $10-11 млрд. Расширенная конфигурация АГХК предполагает мощность производства до 2,7 млн тонн полимеров в год (примерно 2,3 млн тонн полиэтилена и 0,4 млн тонн полипропилена). Основным сырьем станут этановая фракция и сжиженные углеводородные газы с Амурского газоперерабатывающего завода "Газпрома", которые будут поступать в объеме до 3,5 млн тонн в год.

Завершение строительства и пусконаладочных работ на объекте планировалось в 2024-2025 годах. Партнером "Сибура" станет китайская Sinopec, которая получит 40% в проекте. Оставшаяся доля сохранится за "Сибуром".