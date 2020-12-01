Фрагмент винтовой лестницы Эйфелевой башни продали на аукционе во Франции за €274 тыс.

ПАРИЖ, 1 декабря. /ТАСС/. Фрагмент главной парижской достопримечательности - Эйфелевой башни - ушел с молотка во Франции за €274 тыс. Об этом сообщили во вторник в аукционном доме Artcurial, выступившем организатором торгов.

Металлическая конструкция высотой три метра ранее соединяла второй и третий этажи Эйфелевой башни. Изначально эксперты оценивали стоимость этого фрагмента в €30-40 тыс. Часть лестницы, созданной инженером Гюставом Эйфелем, была продана коллекционеру из Европы.

В 1983 году в связи с установкой лифта на башне винтовая лестница была демонтирована, после чего ее распилили на 24 фрагмента высотой от двух до девяти метров. Один из них хранится на первом этаже башни. Другие были переданы в дар французским музеям. 1 декабря 1983 года оставшиеся 20 частей были проданы на аукционе.

Artcurial в четвертый раз выставляет на торги фрагмент лестницы Эйфелевой башни. Ранее аукционы состоялись в 2013, 2016 и 2018 годах. Два года назад часть конструкции была продана за €176 тыс.

Один из главных символов Парижа был возведен на Марсовом поле ко Всемирной выставке 1889 года, на которой Франция стремилась продемонстрировать свои технические достижения. Высота башни составляет 324 м. Она является одной из самых узнаваемых достопримечательностей французской столицы. Ежегодно ее посещает более 8 млн туристов.