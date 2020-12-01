Индексы Мосбиржи и РТС выросли на 1,29%-2,27%

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Российский рынок акций во вторник компенсировал слабый старт недели уверенным подъемом. Так, индекс Мосбиржи по итогам торгового дня вырос на 1,29%, до 3147,79 пункта, РТС - на 2,27%, до 1311,05 пункта.

Курс доллара по отношению к российскому рублю по состоянию на 19:22 мск снизился на 0,74%, до 75,64 рубля, а евро - на 0,01%, до 91,15 рубля.

"Во вторник российский фондовый рынок вновь перешел к росту на улучшении внешний конъюнктуры, чему способствовала публикация статистики по индексам деловой активности в производственном секторе европейских стран и США, - пояснил главный аналитик ПСБ Богдан Зварич. - В результате покупки на нашем рынке поддержала динамика западных площадок. Так, в Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 1,1%, а в США в ходе первого часа торгов Dow Jones и S&P500 выросли на 1,5%".

Способствуют росту риск-аппетитов и возвращение к обсуждению программ финансирования поддержки экономики в США, и сообщения о возможной скорой регистрации вакцины против коронавируса от компании Moderna, добавил инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

При этом негативная динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступил в район $47,5 за баррель, выступила лишь сдерживающим фактором, добавил эксперт.

Лидерами торгов выступили бумаги "Полиметалла" и EN+, рост которых превысил 4%. Хуже рынка торговались "Система" и "Детский мир", снизившиеся на 1,6% и 1,5% соответственно.

"АФК "Система" представит финансовые результаты за III квартал в четверг, 3 декабря. Ключевой риск - ее значительный общий долг и динамика курса рубля в июле - сентябре, которая в итоге, возможно, обеспечит потери по курсовым разницам, схожие по размеру с потерями первого квартала, когда они составили 11 млрд рубля", - пояснил аналитик "Фридом Финанс" Александр Осин.

Прогноз на 2 декабря

Согласно ожиданиям "Фридом Финанс", завтра с учетом частичного восстановления американских фондовых рынков и относительной стабильности нефтяных котировок, остаются шансы повышения рынка.

Из статистики дня эксперты выделили недельные запасы сырой нефти в США по данным API и EIA, объем розничных продаж Германии в октябре, а также изменение в ноябре числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от ADP. По оценкам "БКС Мир инвестиций", в среду индекс Мосбиржи сформируется в диапазоне 3090-3180 пунктов, курс рубля к доллару - в пределах 75,3-76,8 рубля.

Целевые уровни закрытия торгов "Фридом Финанс" для индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро к рублю составляют 3130-3165 пунктов, а также 75,30-76,10 рубля и 90,20-91,45 рубля соответственно.