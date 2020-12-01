Обыкновенные акции Сбербанка на Московской бирже выросли на 4,5%

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Обыкновенные акции Сбербанка в ходе вечерней торговой сессии на Московской бирже выросли на 4,45% по отношению к отметке закрытия предыдущей сессии, в моменте поднимаясь до 260,75 рубля за акцию, свидетельствуют данные площадки на 19:30 мск.

В то же время привилегированные акции кредитной организации прибавили 2,66% и в пике торговались по 235,27 рубля за бумагу.

К 20:25 мск обыкновенные акции Сбербанка немного замедлили рост и торговались по 260,6 рубля за шт. (+4,18%).

Сбербанк в рамках Дня инвестора 30 ноября и 1 декабря представил новую стратегию развития своей экосистемы до 2023 года. Новая стратегия "Сбера" до 2023 года предполагает рентабельность выше 17%, уровень дивидендных выплат - в 50% от чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Предполагается, что банк помимо сохранения дивидендной политики продолжит развивать экосистему и сфокусируется на развитии e-commerce. При этом банковский бизнес будет играть ключевую роль в экосистеме "Сбера" на горизонте реализации новой стратегии группы.

ЦБ РФ 10 апреля 2020 года передал 50% акций Сбербанка правительству РФ, передача еще одной обыкновенной акции состоялась позднее. Таким образом, контролирующим акционером Сбербанка является российское правительство.