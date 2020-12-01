"Сибур" ожидает решения правкомиссии по инвестициям для участия Sinopec в проекте АГХК

ТОБОЛЬСК, 1 декабря. /ТАСС/. "Сибур" ожидает решения правкомиссии по иностранным инвестициям для окончательного оформления участия китайской Sinopec в проекте строительства Амурского газохимического комплекса (АГХК), сообщил глава российской компании Дмитрий Конов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Проект мы делаем вместе с компанией Sinopec. Они - 40% акционер в этом проекте. Мы ждем сейчас решения стратегической комиссии по иностранным инвестициям для того, чтобы закончить сделку", - сказал он.

При этом затраты на строительство АГХК будут сопоставимы с инвестициями в строительство другого крупного нефтехимического комплекса "Сибура" - "Запсибнефтехима".

"С точки зрения удельной капиталоемкости на тонну [продукции] получается существенно лучше", - отметил Конов.

Инвестиции в строительство Амурского газохимического комплекса предварительно оцениваются в $10-11 млрд. Расширенная конфигурация АГХК предполагает мощность производства до 2,7 млн тонн полимеров в год (примерно 2,3 млн тонн полиэтилена и 0,4 млн тонн полипропилена). Основным сырьем станут этановая фракция и сжиженные углеводородные газы с Амурского газоперерабатывающего завода "Газпрома", которые будут поступать в объеме до 3,5 млн тонн в год.

Завершение строительства и пусконаладочных работ на объекте планировалось в 2024-2025 годах. Партнером "Сибура" станет китайская Sinopec, которая получит 40% в проекте. Оставшаяся доля сохранится за "Сибуром".