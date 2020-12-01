Выручка Sotheby's от продажи русских картин в Лондоне превысила $18 млн

ЛОНДОН, 1 декабря. /ТАСС/. Выручка Sotheby's от продажи картин русских художников составила £13,6 млн ($18,3 млн). Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в аукционном доме, который во вторник открыл двухдневные торги предметами русского искусства.

Самым дорогим лотом стала картина Ивана Айвазовского (1817-1900) под названием "Кораблекрушение у берегов Черного моря". Морской пейзаж, написанный в 1887 году, был реализован за £2,314 млн ($3,1 млн), что превысило изначальную оценку, составлявшую от £1,2 млн до £1,8 млн. Последний раз это полотно появлялось на рынке в июне 2020 года. Тогда оно было приобретено неизвестным коллекционером на торгах Sotheby's в Лондоне за £1,6 млн ($2,7 млн по курсу на тот момент).

Еще одно полотно мариниста, "Отплытие Колумба из Палоса", созданное в 1892 году на тему путешествия известного мореплавателя к берегам Нового Света, нашло во вторник нового владельца за £1 млн ($1,34 млн). Примечательно, что 11 лет назад в долларах за картину заплатили практически ту же самую сумму - $1,35 млн.

Картина Константина Сомова (1869-1939) "Спящая дама в комнате в платье XVIII века" была продана за £1,13 млн ($1,5 млн), что практически в три раза превысило средний уровень предварительной оценочной стоимости. Сам же лот стал вторым самым дорогим, который был реализован на торгах во вторник. На протяжении трех десятилетий Сомов в своем творчестве возвращался к образу спящих или просто лежащих красивых женщин, и эти его картины пользовались неизменно высоким спросом среди почитателей его таланта.

Нашло покупателя и другое примечательно полотно, которое было выставлено на торги: "Парнас" Генриха Семирадского (1843-1902). Оно было продано за £680,5 тыс. ($910 тыс.) при эстимейте в £400-600 тыс. ($535-800 тыс.). Эта картина - уменьшенный авторский повтор последней монументальной работы живописца, ставшей одним из самых известных его произведений, - занавеса Львовского оперного театра.

В среду аукционный дом проведет торги предметами декоративно-прикладного искусства. Так, с молотка уйдет коллекция изделий фирмы Карла Фаберже, предоставленная Бруклинским музеем. Центральным лотом сессии станет ваза из дымчатого кварца на золотом основании с оценочной стоимостью £300-500 тыс. ($400-670 тыс.). В аукционном доме назвали эту вазу "редким шедевром гранильного мастерства", которая "входит в число величайших технических и эстетических достижений" главного мастера фирмы Карла Фаберже Михаила Перхина.