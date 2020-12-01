NBC: в США потратили рекордные $10,8 млрд на интернет-покупки в "киберпонедельник"

НЬЮ-ЙОРК, 1 декабря. /ТАСС/. Американцы в условиях пандемии израсходовали рекордные $10,8 млрд на покупки в интернет-магазинах в "киберпонедельник". Об этом сообщил во вторник телеканал NBC со ссылкой на данные компании Adobe Analytics, которая анализирует информацию от 80 из 100 крупнейших американских торговых сетей.

Согласно оценкам ее специалистов, никогда ранее в США за сутки не тратили такую крупную сумму на покупки по сети. В прошлом году данный показатель составил в "киберпонедельник" $9,4 млрд.

Как отметили в Adobe Analytics, в американских интернет-магазинах самые большие скидки сделали на этот раз в "киберпонедельник" на компьютеры, мобильные устройства, спортивные товары, игрушки. Как констатируют исследователи, рост интереса к интернет-магазинам обусловлен тем, что во многих штатах из-за пандемии действуют сейчас ограничения на работу обычных торговых точек.

В США "киберпонедельником" называют первый рабочий день после выходных, следующих за одним из главных праздников в стране - Днем благодарения, отмечаемым в четвертый четверг ноября.

Согласно оценкам Adobe Analytics, в "черную пятницу" после Дня благодарения жители США потратили 9 млрд долларов на покупки в интернет-магазинах. Это также стало рекордом для этого дня.