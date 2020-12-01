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Кабмин установил федеральным предприятиям бессрочный запрет на сделки с госимуществом

Ранее этот запрет действовал до 1 января 2021 года

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которым установил бессрочный запрет для федеральных предприятий на сделки с государственным имуществом. Документ во вторник опубликован на портале правовой информации.

"Правительством переведено в бессрочный режим действие постановления (об обеспечении жилищного и иного строительства на земельных участках, находящихся в федеральной собственности), установившего запрет для федеральных предприятий и учреждений на согласование сделок с федеральным имуществом, так как это имущество они должны использовать для уставной деятельности", - пояснили ТАСС в пресс-службе ДОМ.РФ, который является агентом по реализации федерального имущества.

Ранее этот запрет действовал до 1 января 2021 года.

В том случае, если имущество не используется или используется не по назначению, ДОМ.РФ на основании решения правительственной комиссии может быть наделен полномочиями агента Российской Федерации для вовлечения такого имущества в рыночный оборот, уточнили в госкомпании.

Согласно нацпроекту "Жилье и городская среда", к 2024 году необходимо вовлечь в жилищное строительство земельные участки общей площадью 50,3 тыс. га.

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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