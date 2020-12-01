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Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти

ОПЕК договорилась продолжить консультации с "не ОПЕК" ради консенсуса

Встреча ОПЕК+ перенесена на 3 декабря

РАБАТ, 1 декабря. /ТАСС/. Тринадцать стран - членов ОПЕК договорились продолжить консультации со своими союзниками из числа стран "не ОПЕК" ради достижения консенсуса, подходящего нефтяному рынку. Об этом заявил во вторник министр энергетики Алжира, президент конференции ОПЕК Абдельмаджид Аттар.

"Тринадцатью странами - членами ОПЕК было решено продолжить консультации со странами, не входящими в ОПЕК и участвующими в Декларации о сотрудничестве, прежде чем снова встретиться для достижения консенсуса, соответствующего спросу на нефть, подходящего рынку и всем странам-производителям", - отметил Аттар, которого цитирует информационное агентство Algeria Press Service.

"Было сочтено предпочтительным дать этим консультациям больше времени и перенести встречу ОПЕК+ на четверг, 3 декабря 2020 года", - добавил он.

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АлжирРешение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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