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Пандемия COVID-19

Кандидат в министры финансов США заявила о необходимости срочных мер в свете пандемии

Джанет Йеллен заявила, что страна "столкнулась с кризисом исторического масштаба" в социально-экономической сфере

НЬЮ-ЙОРК, 1 декабря. /ТАСС/. Пандемия вызвала в США социально-экономический кризис исторического масштаба, от новой администрации незамедлительно потребуются решительные действия для предотвращения дальнейшего ухудшения ситуации. Об этом заявила во вторник на пресс-конференции в Уилмингтоне (штат Делавэр) Джанет Йеллен, которую избранный, по версии американских СМИ, президент США Джозеф Байден выдвинул кандидатом на пост министра финансов.

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По словам Йеллен, являвшейся ранее председателем Федеральной резервной системы США (выполняет функции центробанка), из-за пандемии страна "столкнулась с кризисом исторического масштаба" в социально-экономической сфере. "Жизненно важно, чтобы мы приняли меры без промедления, - подчеркнула она. - Бездействие приведет к спаду, который будет сам себя подпитывать, это нанесет еще более серьезный ущерб".

Йеллен также подчеркнула необходимость "решить глубокие структурные проблемы". В их числе она назвала "неравенство, отсутствие роста заработной платы, особенно для рабочих, у которых нет высшего образования", а также безработицу, нехватку жилья.

Байден, говоря о Йеллен, отметил: "Нет никого, кто был бы подготовлен лучше к тому, чтобы урегулировать этот кризис".

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