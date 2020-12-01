Кандидат в министры финансов США заявила о необходимости срочных мер в свете пандемии

НЬЮ-ЙОРК, 1 декабря. /ТАСС/. Пандемия вызвала в США социально-экономический кризис исторического масштаба, от новой администрации незамедлительно потребуются решительные действия для предотвращения дальнейшего ухудшения ситуации. Об этом заявила во вторник на пресс-конференции в Уилмингтоне (штат Делавэр) Джанет Йеллен, которую избранный, по версии американских СМИ, президент США Джозеф Байден выдвинул кандидатом на пост министра финансов.

По словам Йеллен, являвшейся ранее председателем Федеральной резервной системы США (выполняет функции центробанка), из-за пандемии страна "столкнулась с кризисом исторического масштаба" в социально-экономической сфере. "Жизненно важно, чтобы мы приняли меры без промедления, - подчеркнула она. - Бездействие приведет к спаду, который будет сам себя подпитывать, это нанесет еще более серьезный ущерб".

Йеллен также подчеркнула необходимость "решить глубокие структурные проблемы". В их числе она назвала "неравенство, отсутствие роста заработной платы, особенно для рабочих, у которых нет высшего образования", а также безработицу, нехватку жилья.

Байден, говоря о Йеллен, отметил: "Нет никого, кто был бы подготовлен лучше к тому, чтобы урегулировать этот кризис".