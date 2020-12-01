Глава Chevron Neftegaz допустил, что соглашение ОПЕК+ будет действовать в 2021 году

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Соглашение ОПЕК+ будет действовать как минимум в течение всего следующего года и, возможно, дольше из-за сильного влияния пандемии на мировой спрос на нефть. Такое мнение высказал президент Chevron Neftegaz Эндрю МакГран, выступая на сессии международного форума "Диалог Форт-Росс".

"В соответствии с влиянием коронавируса на мировой спрос на нефть, я допускаю, что это соглашение (ОПЕК+ - прим. ТАСС) будет действовать в 2021 году как минимум и, возможно, дольше", - сказал он.

МакГран отметил, что текущие цены на нефть и показатели спроса свидетельствуют о том, что соглашение ОПЕК+ будет действовать в краткосрочной перспективе.

Ранее страны ОПЕК+ не смогли прийти к консенсусу о том, в каком объеме сокращать добычу нефти в ближайшие месяцы 2021 года. Министры стран ОПЕК+ по меньшей мере с середины ноября пытаются найти компромисс по поводу механизма сокращения добычи нефти в 2021 году. Присутствуют три основных сценария, у каждого из которых есть сторонники и противники.

По основному варианту страны ОПЕК+ продлевают действующий уровень сокращения добычи как минимум до конца марта 2021 года. По другому - реализуют первоначальные договоренности и увеличивают добычу нефти на 1,9 млн б/с с января. Третий сценарий предполагает постепенное увеличение объемов в течение первого квартала. Изначальный план сделки, утвержденный еще в апреле этого года, предусматривал постепенное смягчение ограничений с 9,7 млн до 7,7 млн баррелей в сутки с августа и до 5,8 млн баррелей в сутки с января 2021 года.

Прогноз на 2021 год

МакГран выразил надежду, что в следующем году мировая экономика начнет постепенно расти вслед за восстановлением рынка в Китае.

Заместитель вице-президента "Транснефти" Владимир Каланда, выступая на этой же сессии, отметил, что условиях пандемии, ставшей причиной непредсказуемости и турбулетности на рынках, делать прогнозы сложно. "Мы обоснованно осторожно оптимистичны, давая оценку нашим будущим шагам в части развития международной кооперации", - сказал Каланда, отвечая на соответствующий вопрос.

Он добавил, что "Транснефть" участвует в международных проектах, но отметил, что давать какие-либо прогнозы на данном этапе тяжело.

Международный форум "Диалог Форт-Росс" проводится в формате онлайн с 30 ноября по 4 декабря при спонсорской поддержке компаний "Транснефть", Chevron и "Совкомфлот". В этом году повестка мероприятия охватывает ряд тем, посвященных укреплению мира в эпоху распространения ядерного оружия, сотрудничеству в области здравоохранения, глобальной энергетической индустрии и историческим аспектам поселения Форт Росс.