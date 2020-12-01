Глава "Сибура" заявил, что мировой спрос на полимеры упал на 17 млн тонн из-за пандемии

ТОБОЛЬСК, 1 декабря. /ТАСС/. Мировой спрос на полимеры в 2020 году упал на 17 млн тонн из-за пандемии, восстановить его в ближайшие годы не удастся, сообщил глава "Сибура" Дмитрий Конов в ходе совещания по развитию нефтегазохимии России с участием президента РФ Владимира Путина.

"Мы [мировая нефтехимия] потеряли примерно 17 млн тонн спроса. Тенденция к росту [спроса] сохраняется, но в ближайшие годы эту потерю не восстановим. Это отражается на уровне загрузки мощностей в отрасли, который на сегодня составляет около 85%", - сказал он.

Как следует из презентации к выступлению главы "Сибура", восполнить выпадение спроса не удастся как минимум до 2025 года.

Значительное снижение спроса в мире произошло в строительстве и текстильной промышленности, а также в автопроме, в котором потребление полимеров упало на 22% в 2020 году. Восстановление до уровня 2019 года в автопроме стоит ждать не ранее 2023 года.

Потребление полимеров в России составляет 32,9 кг на человека, что практически в два раза ниже, чем в ЕС или Китае.

При этом в ближайшие три года прогнозируемый рост нефтехимических мощностей в мире продолжит обгонять рост спроса, говорится в презентации. Так, спрос на этилен в США в 2020 году составит 16 млн тонн при мощности в 40 млн т, в Китае - 56 млн тонн при мощности в 33 млн т, в ЕС - 18 млн тонн при производственных возможностях в 25 млн тонн, на Ближнем Востоке - лишь 8 млн тонн при годовой мощности в 35 млн тонн. В России же годовые мощности производства этилена составляют 4,6 млн тонн в 2020 году, а спрос - лишь 2,6 млн тонн.

Стимулирование применения полимерных решений в экономике России позволит снизить стоимость реализации государственных программ, отметил Конов.