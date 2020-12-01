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Глава Росстандарта Алексей Абрамов планирует покинуть свой пост

В Росстандарте отметили, что заявление по собственному желанию находится на рассмотрении в Минпромторге

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Глава Росстандарта Алексей Абрамов планирует покинуть свой пост, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Алексей Абрамов планирует освободить должность руководителя агентства. Заявление по собственному желанию написано и находится на рассмотрении в Минпромторге", - сообщили в пресс-службе.

В Росстандарте отметили, что Абрамов находится в отпуске, который продлится до 6 декабря. Его обязанности временно исполняет заместитель Антон Шалаев.

В Минпромторге ТАСС подтвердили только информацию о том, что Абрамов находится в отпуске.

Абрамов возглавляет Росстандарт с 2014 года.

Теги
РоссияАбрамов, Алексей Владимирович
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