Минэнерго Белоруссии опровергло возможную нештатную ситуацию на БелАЭС с остановкой блока

МИНСК, 1 декабря. /ТАСС/ Министерство энергетики Белоруссии во вторник сообщило, что нештатной ситуации на первом энергоблоке БелАЭС не было, на нем продолжаются комплексные испытания, в ходе которых произведен сброс пара для тестирования систем и оборудования.

"На первом энергоблоке БелАЭС продолжаются комплексные испытания. В ходе одного из них, как это и предусматривалось программой, произведен сброс пара для тестирования систем и оборудования, - отметило ведомство. - В результате выявлена необходимость дополнительной корректировки работы крышек шумопоглотителей пара".

В Минэнерго отметили, что испытания будут продолжены в соответствии с графиком этапных работ. "В настоящее время первый энергоблок включен в сеть", - сказано в сообщении.

Ранее о возможной нештатной ситуации на БелАЭС информировала Белорусская антиядерная компания. В частности, отмечалось, что появились неполадки в резервной системе охлаждения реактора первого блока.

Строительство АЭС ведется по типовому российскому проекту нового поколения "три плюс" АЭС-2006. БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1 200 МВт каждый. Генподрядчиком выступает "Атомстройэкспорт" (входит в Росатом). 3 ноября первый энергоблок БелАЭС был включен в объединенную энергосистему страны, а 7 ноября был выведен на мощность 400 МВт. Ввод в промышленную эксплуатацию планировался на первый квартал 2021 года.

9 ноября Минэнерго сообщило, что на первом энергоблоке БелАЭС продолжается этап "Энергетический пуск", в ходе которого проводится проверка устойчивости работы энергосистемы. В ходе проводимых испытаний была выявлена необходимость замены отдельного электротехнического измерительного оборудования. В связи с этим были временно прекращены поставки электроэнергии от БелАЭС. Первый энергоблок возобновил работу 19 ноября после проведения работ по замене трансформаторов напряжения в измерительных цепях генераторного выключателя, а также испытаний теплоэнергетического оборудования, необходимых измерений и исследований.