Харрис считает, что экономическая команда Байдена выведет экономику США на правильный путь

НЬЮ-ЙОРК, 2 декабря. /ТАСС/. Экономическая команда, сформированная избранным, по версии американских СМИ, президентом США Джозефом Байденом, выведет американскую экономику из кризиса. Об этом заявила во вторник избранная, по версии американских СМИ, вице-президент США Камала Харрис на состоявшейся в Уилмингтоне (штат Делавэр) церемонии представления членов экономической команды. Трансляцию выступления вела телекомпания CNN .

На должность министра финансов США Байден выдвинул экс-главу Федеральной резервной системы Джанет Йеллен, а на пост заместителя главы Минфина предложил Адевале Адейемо, выходца из Нигерии, занимавшего ранее пост заместителя главы Национального экономического совета Белого дома в администрации Барака Обамы. Кандидатом на пост руководителя Административно-бюджетного управления Белого дома стала Нира Тэнден, а претендентом на пост председателя Совета экономических консультантов при Белом доме - одна из ведущих экономистов Принстонского университета Сесилия Роуз.

"Это самая подходящая команда для нынешний ситуации, - указала Харрис. - Это та команда, которая необходима для того, чтобы оказать немедленную помощь американцам, пострадавшим от экономического кризиса, вызванного пандемией. Они выведут экономику на правильный путь. Как указывал ранее избранный президент Джозеф Байден, это исключительно важно в условиях, когда число инфицированных коронавирусом растет и помимо трагических смертей, растет и экономический ущерб".

"Я намерена тесно взаимодействовать с этой экономической командой, которая поставит интересы американцев во главу угла, - подчеркнула она. - Члены команды имеют опыт, необходимый для того, чтобы преодолеть нынешний кризис и дать возможность американцам, потерявшим работу, вновь получить ее". "Избранный президент Джозеф Байден, я и члены этой экономической команды будем готовы работать над достижением этих целей с первого дня новой администрации", - отметила она в заключение.

По данным Университета Джонса Хопкинса, общее число инфицированных в США превысило 13,6 млн человек, от последствий COVID-19 умерли уже более 269 тыс. человек.