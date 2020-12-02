Совфед рассмотрит бюджет на 2021-2023 годы

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации обсудит на пленарном заседании в среду закон о федеральном бюджете на ближайшие три года, а также пакет документов в развитие новых положений конституции, включая законы о Государственном совете РФ и ответственности за призывы к отчуждению территорий страны.

Кроме того, в рамках правительственного часа заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин расскажет о мерах кабинета министров по развитию строительной отрасли и модернизации дорожно-транспортной инфраструктуры.

Согласно предварительной повестке заседания, вначале будут рассмотрены законы, разработанные во исполнение новых положений конституции. Один из них касается Государственного совета РФ. Документ определяет Госсовет как конституционный государственный орган, формируемый главой государства в целях обеспечения согласованной работы органов власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики РФ и приоритетных направлений социально-экономического развития страны. Этот орган в числе прочего будет готовить предложения по общим направлениям регионального и муниципального развития, по важнейшим вопросам государственного строительства и укрепления основ федерализма и местного самоуправления, сможет содействовать разрешению разногласий между федеральными и региональными властями, обсуждать кадровую политику. Возглавит Госсовет президент, заняв пост председателя. В него по должности должны войти премьер-министр, спикеры Совета Федерации и Государственной думы, руководитель администрации президента РФ и главы регионов.

Как отметил глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, Государственный совет не является органом государственной власти, поскольку действует в рамках конституционных полномочий президента РФ. "Его компетенция предопределяется, исходя из задач и властных полномочий главы государства. Деятельность Государственного совета в первую очередь направлена на обеспечение согласованного функционирования и взаимодействия органов, входящих в единую систему публичной власти", - сказал сенатор в преддверии рассмотрения законопроекта.

Верховенство конституции и территориальная целостность РФ

Кроме того, будет рассмотрен пакет законов об установлении административной ответственности в виде штрафов за призывы к отчуждению территорий РФ, о лишении свободы в случае повторного нарушения закона и введении уголовного наказания, предусматривающего до 10 лет тюрьмы, за отчуждение части территории РФ или иные действия, направленные на нарушение территориальной целостности.

Если публичный призыв, направленный против территориальной целостности РФ, был озвучен впервые, то максимальный штраф для граждан может составить до 60 тыс. рублей, для должностных лиц - до 100 тыс. рублей и для юрлиц - до 300 тыс. рублей.

Кроме того, сенаторы рассмотрят пакет законов, направленных на установление приоритета Конституции РФ над международными соглашениями и решениями межгосударственных органов на территории России. Документами закрепляются правила соотношения российского законодательства и норм международного права - в соответствующих статьях законов указывается, что применение правил международных договоров в их истолковании, противоречащем Конституции РФ, не допускается.

О федеральном бюджете и удаленке

В проекте повестки стоит вопрос о федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. С докладами по этому вопросу выступят министр финансов РФ Антон Силуанов и председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

Закон о бюджете основывается на базовом варианте прогноза социально-экономического развития страны, он предусматривает медленное восстановление мировой экономики из-за сохранения ограничений, связанных с распространением COVID-19. Согласно прогнозу, российская экономика в 2021 году вырастет на 3,3%, в 2022 году - на 3,4%, в 2023 году - на 3%. Весь этот период инфляция не будет превышать 4%.

Доходы федерального бюджета в 2021 году предусмотрены в объеме 18,8 трлн руб., в 2022 году - 20,6 трлн руб., в 2023 году - 22,3 трлн руб. Расходы бюджета в 2021 году составят 21,52 трлн руб., в 2022 году - 21,88 трлн руб., в 2023 году - 23,67 трлн руб. Таким образом, дефицит бюджета в 2021 году сложится на уровне 2,75 трлн руб., в 2022 году - 1,25 трлн руб., в 2023 году - 1,41 трлн руб.

Также в повестку заседания включен закон об особенностях регулирования дистанционной работы. Он содержит нормы, касающиеся рабочего времени и отдыха удаленных работников, регламентирует типы дистанционной занятости (постоянная, временная и комбинированная), основания для их применения, а также порядок взаимодействия работника и работодателя. В закон включены нормы об обязанности работодателей обеспечивать сотрудников, работающих удаленно, необходимой техникой, оплачивать их командировки и отпуска в общем порядке, а также ограничение максимального срока временного перевода на дистанционку: его продолжительность не будет превышать шести месяцев. При этом перевод на удаленную работу не сможет являться основанием для снижения зарплаты при сохранении объема работы. Для дистанционных работников скорректирован и перечень оснований для увольнения. Вступление закона в силу запланировано на 1 января следующего года.

Дачная амнистия и другие законы

Сенаторы намерены обсудить в среду закон о продлении до 1 марта 2026 года дачной амнистии. Оформление прав будет осуществляться при наличии права на земельный участок - на основании технического плана и декларации, составленной правообладателем объекта недвижимости. Наличие уведомлений о планируемом строительстве и об окончании строительства не требуется. При этом также разрешается применять упрощенный порядок регистрации прав на жилой или садовый дом на земельном участке, предназначенном не только для садоводства, но "для индивидуального жилищного строительства или для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта".

Еще один документ касается обеспечения жертв политических репрессий жильем независимо от имущественного положения и срока их проживания в местностях, куда они возвращаются.

Кроме того, сенаторы рассмотрят законы об увеличении срока бюджетного кредита для субъекта РФ, об упрощении порядка получения дополнительного образования для женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, об увеличении периода выплаты накопительной пенсии (так называемого срока дожития) на шесть месяцев с 1 января 2021 года и об очередной заморозке индексации военных пенсий до 1 января 2022 года.