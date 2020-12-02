Эксперты: приток инвесторов на российский фондовый рынок повысит прозрачность финрынка

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Приток инвесторов на российский фондовый рынок, наблюдающийся в настоящее время из-за снижения ставок по банковским депозитам, делает финансовую систему РФ более прозрачной, поддерживает цены рыночных активов, а также способствует развитию финансовой грамотности граждан, считают эксперты опрошенных ТАСС рейтинговых агентств.

Ранее в ЦБ сообщали, что за девять месяцев 2020 года рост вложений физических лиц в акции и облигации превысил рост банковских вкладов граждан. Также в ЦБ добавили, что брокеры за III квартал 2020 года привлекли 1,6 млн новых клиентов - физических лиц, что стало рекордным квартальным ростом. В то же время средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 крупнейших банках РФ, привлекающих наибольший объем депозитов, в III декаде ноября снизилась до 4,44%.

"На мой взгляд, стремительный рост вложений физлиц в акции и облигации не является критичным для экономики. В долгосрочной перспективе это является, скорее, положительной тенденцией, поскольку приток розничных инвесторов может повысить ликвидность отечественного фондового рынка и способствовать развитию финансовой грамотности среди населения", - говорит ведущий аналитик группы "Финансовые институты и государственные финансы" S&P Ирина Велиева. По ее мнению, рост вложений граждан в инструменты фондового рынка, помимо низких ставок по депозитам, ускорила "просадка" финансовых рынков весной, когда многие увидели для себя удачный момент для выхода на рынок.

Рост числа инвесторов, скорее всего, пойдет на пользу экономике, поскольку инвестиции на фондовом рынке являются более долгосрочным источником финансирования экономики по сравнению с относительно короткими банковскими вкладами, считает вице-президент - старший аналитик агентства Moody`s Семен Исаков.

Говоря о последствиях для эмитентов акций, директор банковского сектора Fitch Антон Лопатин отмечает, что высокий спрос со стороны граждан поддерживает цены рыночных активов (бондов и акций), так как на рынок приходят новые игроки и деньги.

Управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков также считает, что на данный момент переток средств на фондовый рынок стоит оценивать положительно, поскольку благодаря этому российская финансовая система становится более диверсифицированной, прозрачной и гибкой. "Но, если такие же темпы сохранятся и в следующем году, такой рост может оказаться уже менее здоровым, так как физлица могут начать заходить в уже "перекупленный" рынок, который будет очень чувствителен к завершению цикла снижения ключевой ставки", - предостерегает аналитик.

Основным фактором риска при работе на фондовом рынке директор группы рейтингов финансовых институтов Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) Валерий Пивень называет неготовность большей части граждан к работе в новом для них сегменте. Асимметрия информации, работающая в пользу посредников (брокеров и управляющих компаний), позволяет им предлагать дорогостоящие продукты, не соответствующие опыту и знаниям клиентов, поясняет эксперт. По мнению аналитика АКРА, чтобы предотвратить масштабные потери средств гражданами, принявшими решение вложить средства в ценные бумаги, необходимы комплексные меры, включающие развитие финансовой грамотности населения, регуляторное повышение прозрачности действий посредников, стимулирование механизмов долгосрочного инвестирования, в том числе развитие системы индивидуальных инвестиционных счетов, ограничение доступа к работе с наиболее рискованными финансовыми инструментами для неквалифицированных инвесторов.

Ранее Центробанк в обзоре финансовой стабильности РФ за II-III кварталы указал на риски, связанные с перетоком сбережений из депозитов на фондовый рынок, среди них - увеличение числа недобросовестных практик из-за сложности предлагаемых продуктов, а также рост рисков некредитных финансовых организаций из-за усиления роли фондового рынка.

Конкуренция фондового рынка с банками

"Хотя фондовый рынок и начал в какой-то мере конкурировать с банками за деньги их вкладчиков, масштаб перетока средств пока не настолько велик, чтобы существенно повлиять на банковскую деятельность. При необходимости поднимая ставки, банки смогут компенсировать отток средств", - считает Пивень.

По мнению вице-президента - старшего кредитного эксперта агентства Moody`s Ольги Ульяновой, снижения объема средств на депозитах граждан до конца года не произойдет. "Бонусные выплаты [сотрудникам] традиционно поддерживают объем депозитов в декабре. В целом по году депозиты покажут вялую положительную динамику, которую можно назвать и стагнацией", - комментирует эксперт.

В Fitch отметили, что хотя в течение 2020 года и наблюдались оттоки средств с депозитов физлиц, однако по данным за III квартал (учитывая текущие счета) все же наблюдался большой рост.

"Снижение средств на депозитах связано с рядом факторов - низкие ставки ведут к тому, что клиенты обращают внимание на альтернативные инструменты (например, ценные бумаги) при истечении срока депозита открытого под высокую по нынешним временам ставку, часть клиентов, пользуясь исторически низкими ставками по ипотеке, могут инвестировать в недвижимость. Плюс во времена кризиса население часто предпочитает держать деньги поближе из-за роста неопределенности", - говорит директор банковского сектора Fitch Антон Лопатин.

Говоря о снижении ставок по депозитам, директор группы "Финансовые институты" S&P Global Ratings Сергей Вороненко отмечает, что данный тренд замедляется, поскольку уже достиг исторических минимумов. "Средневзвешенная ставка по привлекаемым средствам физических лиц срочностью до года (по 30 крупнейшим банкам) составляла на конец сентября 3,3%, что на 119 базисных пунктов ниже ставки на начало года", - говорит он. По мнению аналитика, банки будут вынуждены замедлить темп снижения ставок, когда появятся сигналы восстановления экономики и кредитования и им понадобится большее фондирование. "Мы ожидаем скромные темпы роста средств физических лиц (на уровне около 7-10%) на 2021 год", - сказал он.