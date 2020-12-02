Кабмин перенес отбор проектов строительства ТЭС с российскими турбинами на 2021 год

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Конкурс на отбор проектов по строительству теплоэлектростанций (ТЭС) с использованием отечественных инновационных турбин перенесен на 2021 год. Это следует из постановления правительства РФ, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее конкурс планировалось провести в 2020 году вместе с отбором проектов модернизации тепловой генерации по госпрограмме с вводом в 2026 году. Постановление о переносе конкурса подписано председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным 30 ноября.

При этом правительство сохранило квоты для этих проектов, но перенесло их ввод на один год. Так, теперь в 2027 году и в 2028 году планируется ввести ТЭС с российскими газовыми турбинами суммарной мощностью 1,4 ГВт (по 700 МВт в год), в 2029 году - ТЭС с российскими турбинами суммарной мощностью 600 МВт.

Ранее постановлением правительства максимальный размер капзатрат на модернизацию ТЭС с использованием газовых турбин установлен в 70 тыс. руб. за 1 кВт.

Топ-менеджер "Интер РАО" в ходе телефонной конференции с аналитиками и инвесторами в середине ноября сообщил, что компания считает целесообразным перенос конкурса на первую половину 2021 года для завершения работы над нормативной базой для отбора. Он отмечал, что текущая версия проекта постановления по этому отбору не в полной мере учитывает требования инвесторов и требует доработки.

Программа модернизации теплоэлектростанций России, утверждающая правила привлечения инвестиций в модернизацию тепловых электростанций и доходность по этим проектам, рассчитана на 10 лет - с 2022 года по 2031 год. За это время предполагается модернизировать до 41 ГВт. Первый отбор проектов с вводом в 2022-2024 годах прошел в первой половине 2019 года, в 2020 году были отобраны проекты, которые должны быть введены в эксплуатацию после модернизации в 2025 году.

Также 1 декабря "Системный оператор" завершил прием ценовых заявок на отбор проектов для модернизации ТЭС по госпрограмме с вводом в 2026 году.

Проекты модернизации ТЭС с использованием газовых турбин на предыдущих конкурсах еще не отбирались.