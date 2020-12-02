В ЦБ видят пространство для снижения ключевой ставки

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Банк России продолжает видеть пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки, но есть и факторы в пользу ее сохранения на декабрьском заседании. Об этом сообщил зампред регулятора Алексей Заботкин в интервью газете "Известия".

"Нужно учитывать, что суммарно с середины прошлого года ключевая ставка снизилась на 3,5 п. п. Это очень существенное изменение денежно-кредитных условий, и нам требуется время, чтобы оценить влияние уже принятых решений и на экономику, и на инфляцию, и на сберегательное поведение населения. Этот фактор будет продолжать приниматься во внимание и на декабрьском заседании, но, как всегда, мы будем рассматривать всю совокупность данных и того, как они влияют на прогноз", - отметил он.

Заботкин подчеркнул, что совет директоров Банка России продолжает видеть пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки. "В то же время краткосрочно мы видим, что пока текущие темпы роста цен остаются вблизи нашей цели по инфляции - 4%. Мы видим, что ослабление обменного курса повлияло на текущую динамику цен. Это мы тоже будем принимать во внимание, безусловно", - сказал он.

Заботкин отметил, что в рамках базового сценария, а его вероятность ЦБ сейчас рассматривает выше, чем совокупность всех трех альтернативных, Банк России ожидает сохранения мягкой денежно-кредитной политики в течение 2021 года.

"Но мы видим возвращение к нейтральной политике во второй половине нашего прогнозного периода. В этих условиях, естественно, наша ключевая ставка будет возвращаться к нейтральному уровню - 5-6% в номинальном выражении", - указал он.