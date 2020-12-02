Конгресс США проголосует 2 декабря за документ, ограничивающий размещение китайских акций

ВАШИНГТОН, 2 декабря. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США, как ожидается, в среду примет законопроект "о подотчетности иностранных компаний", направленный, в частности, на ограничение размещения акций китайских корпораций на американских биржах. Как отмечает во вторник агентство Reuters, документ имеет двухпартийную поддержку. В мае инициатива была одобрена в Сенате.

Согласно законопроекту, иностранный бизнес должен предоставлять отчетности регуляторам США. Если компания в течение трех лет не сможет удовлетворить требованиям по аудиту Совета по надзору за бухгалтерским учетом, то лишится доступа к бирже. Кроме того, необходимо заявлять о том, если бизнес контролируется или принадлежит зарубежному правительству.

В случае одобрения нижней палатой законодательного органа документ поступит на подпись президенту США Дональду Трампу, который, как полагают источники агентства, вряд ли станет препятствовать законопроекту, учитывая его публичную критику в адрес китайских бизнес-практик.

Агентство Bloomberg 17 ноября сообщило, что федеральная Комиссия по ценным бумагам и биржам США намерена до завершения этого года подготовить правило, позволяющее прекращать обращение (делистинг) на американских биржах акций компаний Китая из-за несоблюдения порядка бухгалтерской отчетности. Нововведение может вступить в силу уже в 2022 году.

Министр финансов Стивен Мнучин в августе заявил журналистам, что китайские компании, не соблюдающие американские правила, покинут биржи США к концу 2021 года.