Эксперт допустил, что ставки по депозитам российских банков вырастут до 4,6% до конца года

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Средние максимальные ставки по депозитам в российских банках могут вырасти до 4,6% до конца года. Такое мнение высказал ТАСС старший управляющий директор рейтингового агентства Национальные кредитные рейтинги Александр Проклов.

"Вполне вероятно, что до конца года незначительный предновогодний рост ставок по вкладам продолжится, и в результате средняя максимальная ставка по вкладам 10 крупнейших по привлеченным депозитам банков подрастет до примерно 4,6%, вернувшись на уровни начала июля", - сказал он.

По мнению эксперта, этот уровень ставки может оказаться недостаточным для того, чтобы приостановить отток депозитов из банков. Для крупных универсальных банков оттоки депозитов темпами, сопоставимыми с теми, которые наблюдались в октябре, некритичны, но для некоторых средних и малых банков необходимость бороться за вкладчика, удерживая его повышенными ставками, грозит более заметным сокращением рентабельности, считает Проклов.

По данным ЦБ, средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 крупнейших банках РФ, привлекающих наибольший объем депозитов, в третьей декаде ноября 2020 года составила 4,44% против 4,42% в первой декаде месяца. В начале года она составляла 5,9%.