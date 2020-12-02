Центробанк начнет эмитировать цифровой рубль

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Банк России будет эмитировать цифровой рубль, который войдет в обращение в дополнение к уже существующим формам - наличным и безналичным рублям. Об этом сообщил зампред регулятора Алексей Заботкин в интервью газете "Известия", опубликованном в среду.

"При создании платформы цифрового рубля мы предполагаем использовать и распределенные реестры, и централизованные технологии. С точки зрения технологии - это будет гибридная платформа цифрового рубля, созданная и контролируемая Банком России. При этом банки и другие финансовые посредники будут иметь возможность создавать и развивать дополнительные сервисы для работы с цифровым рублем, которые обеспечат его тесную интеграцию с существующими финансовыми продуктами и услугами", - отметил он.

Заботкин подчеркнул, что ЦБ будет эмитировать цифровые рубли единолично. "Цифровая валюта будет обязательством ЦБ. Взаимодействие с участниками финансового рынка при распространении цифрового рубля для граждан и юридических лиц будет зависеть от модели, которая в итоге будет выбрана", - сказал он.

Заботкин отметил, что финансовые посредники будут привлечены, но их роль станет ясна после выбора модели.