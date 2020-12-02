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Власти Сингапура впервые в мире разрешили продажу искусственного мяса

Представители компании Eat Just рассказали, что оно значительно чище с точки зрения содержания микробов

СИНГАПУР, 2 декабря. /ТАСС/. Сингапурские власти впервые в мире разрешили продажу мяса, произведенного в лабораторных условиях. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении Агентства по продовольствию республики.

"Оценив поступившие предложения и определив их безопасность, было принято решение разрешить американской компании Eat Just продавать в Сингапуре культивированную курятину", - говорится в сообщении. При этом, как отметила руководитель ведомства Тан Ли Ким, "сотрудники продолжат оценивать безопасность, проведут дальнейшие консультации с экспертами, а также будут отслеживать новые продукты, когда они непосредственно поступят на рынок".

Представители Eat Just также рассказали, что "полученное в лабораторных условиях мясо значительно чище с точки зрения содержания микробов". "Проведенные анализы также показали более высокое содержания белка, различных аминокислот, полезных жиров и минералов", - отметили в компании. Как ожидается, первым продуктом из искусственного мяса, который поступит в продажу в Сингапуре, станут наггетсы.

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