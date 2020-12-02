Власти Хайнаня в 2020 году улучшили более 800 деревень до образцового уровня

ХАЙКОУ, 2 декабря. /ТАСС/. Власти южнокитайского острова Хайнань в текущем году реализовали программу по повышению благосостояния аграрных населенных пунктов, улучшив инфраструктуру более 800 деревень до "образцового уровня" - национального стандарта для среднезажиточного общества. Об этом сообщила газета " Хайнань жибао ".

Как уточнило региональное управление по делам сельского хозяйства и деревни, в ближайший месяц "идеальный" статус получат еще около 200 сельских поселений острова, где администрация Хайнаня ведет активную работу по оптимизации условий для местных жителей. Помимо инфраструктурного строительства, правительство постепенно повышает эффективность земельного фонда, высвобождая наиболее подходящие участки для полевых и прочих аграрных работ.

Программа по обустройству деревни на острове осуществляется как благодаря бюджетным отчислениям, так и за счет привлечения капитала из финансового сектора. Такая политика уже сейчас приносит ощутимые результаты, поскольку вслед за ростом благосостояния крестьян постепенно повышается и добавленная стоимость производимого ими продукта, увеличивается их вклад в развитие региона.

Хайнань проводит активную политику по повышению всеобщего уровня благосостояния. В начале текущего года остров объявил о досрочном выполнении государственного плана по ликвидации бедности. Согласно генеральной программе по развитию Хайнаньского порта свободной торговли, в обозримом будущем провинция должна стать важным торгово-экономическим и финансовым центром, в связи с чем в ближайшее десятилетие власти планируют создать солидную прослойку высокопрофессиональных кадров, в том числе за счет выходцев из малообеспеченных семей. Правительство уделяет пристальное внимание подготовке молодых специалистов в области передового сельского хозяйства, наукоемких отраслей промышленности, а также в современной сфере услуг.