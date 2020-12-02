"Известия": в России накануне Нового года может возникнуть дефицит импортных игрушек

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. В России может возникнуть дефицит импортных игрушек накануне Нового года. Об этом в среду сообщают "Известия" со ссылкой на письмо Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) в Федеральную таможенную службу (ФТС).

АИДТ предлагает ФТС упросить процедуры пропуска в Россию иностранных игрушек для частичного исправления ситуации.

Президент АИДТ Антонина Цицулина отметила, что у дефицита может быть несколько причин. Среди них - ограничение как иностранного, так и российского производства.

"Зарубежные производители, лидером среди которых является КНР, ограничили производство еще в феврале, на протяжении нескольких месяцев заводы стояли. После того, как их работа возобновилась, страна начала делать поставки в другие регионы по квотам, а не исходя из того, какой объем продукции требовался покупателю", - сказала Цицулина.

В пресс-службе ФТС заявили, что сейчас проблем с ввозом и декларированием детских и подростковых товаров не наблюдается.