ТПП предложила пролонгировать требования по надзору в сфере драгоценных металлов

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин направил письмо председателю правительства Михаилу Мишустину с предложением пролонгировать до конца 2021 года обязательные требования в сфере драгоценных металлов и драгоценных камней, а также перенести на 2022 год принятие новой редакции Федерального закона "О драгоценных металлах и драгоценных камнях". Об этом говорится в письме, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

Катырин напомнил, что механизм "регуляторной гильотины" в этой сфере распространяется на федеральный государственный пробирный надзор, госконтроль при ввозе или вывозе в (из) РФ из государств, не входящих в Евразийский экономический союз, драгоценных металлов, драгоценных камней и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы.

По его словам, в августе 2020 года Минфин России обратился в правительство страны с предложением исключить вышеуказанные виды контроля (надзора) в области драгоценных металлов и драгоценных камней из механизма "гильотины". Обращение министерства также было направлено в рабочую группу "Драгоценные металлы и камни", которая большинством голосов поддержала это предложение.

"Решение рабочей группы вызвало удивление и разочарование у значительной части бизнес-сообщества. В отличие от предлагаемого Минфином России исключения видов государственного контроля в области драгоценных металлов и драгоценных камней из "регуляторной гильотины", отраслевое предпринимательство рекомендует следующие меры по выходу из сложившейся ситуации: перенос срока принятия новой редакции Федерального закона "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" на 01.01.2022, пролонгацию действия всех нормативно-правовых актов до 31.12.2021", - отмечается в письме.

В комментарии ТАСС Катырин отметил, что последний вариант законопроекта "содержит в себе противоречия, правовую неопределенность и не соответствует принципам "регуляторной гильотины", так как наполнен старыми обязательными требованиями, перенесенными из отменяемых нормативных правовых актов в полном объеме без каких-либо изъятий, изменений и актуализации".

"По большей части такие требования являются вмешательством во внутрихозяйственную деятельность предприятий и создают излишние издержки на их администрирование", - считает он.

"Регуляторная гильотина"

Реформа контрольно-надзорной деятельности, которая получила название "регуляторной гильотины", предполагает масштабный пересмотр и отмену нормативных правовых актов, негативно влияющих на общий бизнес-климат и регуляторную среду. Задача "гильотины" - создать в сферах регулирования новую систему понятных и четких требований к бизнесу, снять избыточную административную нагрузку на субъекты предпринимательской деятельности, снизить риски причинения вреда (ущерба) охраняемым ценностям. Новое регулирование должно вступить в силу с 1 января 2021 года.