Эксперты считают, что падение выручки общепита по итогам года составит до 50%

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Падение годовой выручки ресторанов Москвы по итогам 2020 года составит порядка 50% как из-за новых ограничений, введенных в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в столице, так и из-за снижения доходов населения. При этом среди мер, которые могут частично скомпенсировать падение доходов бизнеса в новогоднюю ночь и праздники, опрошенные ТАСС эксперты, представители деловых объединений и предприниматели назвали организацию доставки питания, кейтеринг и торговлю на вынос.

В связи с ростом числа заболевших коронавирусом в Москве мэр столицы Сергей Собянин 10 ноября усилил меры по предотвращению распространения инфекции в городе, введя дополнительные ограничения с 13 ноября 2020 года до 15 января 2021 года. Среди них - ограничение работы кафе, ресторанов и ночных клубов 23:00 до 06:00 и прекращение работы детских развлекательных центров, детских комнат в ресторанах и торговых центрах. Ранее уполномоченный по защите прав предпринимателей столицы Татьяна Минеева высказала мнение о том, что новые ограничения приведут к потере ресторанами, кафе и ночными клубами Москвы до 20% годового оборота.

Пессимистичный прогноз

Большинство опрошенных ТАСС экспертов считают, что падение выручки ресторанов составит порядка 50%. "Потеря 20% доходов - это как средняя температура по больнице. На мой взгляд, рестораны потеряют намного больше, но не из-за запрета работать ночью, а из-за снижения доходов населения, перехода на удаленку и из-за того, что люди стали избегать общественных мест", - считает общественный омбудсмен по вопросам, связанным с ликвидацией нарушений прав предпринимателей в индустрии гостеприимства, председатель Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) Игорь Бухаров.

По подсчетам учредителя предприятий общественного питания "Дикт", члена Федерального политического совета Партии Роста Роберта Шогенова, "падение выручки может составить минимум 40, а то и все 50%". "Даже когда рестораны не работали три месяца - это уже минус 25% от годового оборота", - отмечает общественный уполномоченный по ресторанному бизнесу Москвы Сергей Миронов. Он согласен с оценкой итогового падения выручки на 50%. Основательница сети кофеен Flip Анна Цфасман считает, что падение годового оборота больше, чем на 50%, ожидается у тех, кто развивает свой бизнес именно как ресторанный и у тех, кто занимается банкетами и мероприятиями.

Член генерального совета "Деловой России" Татьяна Веллер отдельно обратила внимание на рестораны в отелях, чьи обороты почти полностью зависят от загрузки гостиниц. "Наиболее пострадали в пандемию отели бизнес-сегмента в центре Москвы, работавшие преимущественно на иностранных деловых гостях. В ресторанах этих отелей падение выручки к прошлому году составило от 40 до 70%. Что касается Нового года, падение выручки предприятий общепита в отелях прогнозируется в размере 90-100%", - считает она. По мнению бизнес-омбудсмена Татьяны Минеевой, больше всего пострадали гастрономические рестораны и массовый сегмент средних ресторанов с чеком 2,5-3 тыс. рублей. Она также добавила, что после снятия карантина закрытыми оказались до 20% кафе и ресторанов, а трафик в популярных кофейнях сократился на 25-30%. "Сектор фастфуда понес меньшие потери, так ему было проще переориентироваться на формат доставки", - считает Минеева.

Оптимистичнее остальных настроены в ГК "Шоколадница". "Если говорить именно о нашей группе компаний, то у нас примерно десяток кофеен работали в круглосуточном режиме. В связи с данным числом кофеен мы не ожидаем падения выручки из-за закрытий после 23:00 более чем на 1-2%", - сообщил гендиректор группы Олег Подгорный.

Ставка на доставку

Эксперты признают, что вариантов скомпенсировать падение доходов у бизнеса не так много. "Видится небольшой набор мер, которые позволят минимизировать падение доходов ресторанов и других столичных заведений в условиях, когда они не смогут работать в обычном режиме в новогоднюю ночь из-за ограничений. Но все-таки эти меры есть. Например, организация доставки питания", - считает глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин. С ним согласен учредитель предприятий общественного питания "Дикт" Роберт Шогенов: "Сейчас мы думаем над тем, чтобы в предновогодние и новогодние праздники хорошо поработать на вынос: собрать как можно больше заказов на оформление новогодних столов у людей в домах".

Глава ТПП Катырин также отметил, что при соблюдении всех требований безопасности и согласовании с Роспотребнадзором заведения, вероятно, смогут работать в новогоднюю ночь на теплоходах, предоставляя в том числе услуги питания. Альтернативные пути всегда есть, но они не смогут обеспечить такого же спроса, считает советник уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Антон Свириденко. "Рождается спрос на новые услуги, на которые бизнес не успевает ответить, например, новогодние шоу в квартирах", - отметил он. Индустрия питания активно осваивает новые форматы, в том числе уличные, и мобильную торговлю, и онлайн-формат, считает бизнес-омбудсмен Татьяна Минеева. "Однако все это требует времени и капиталовложений, а трех-пяти месяцев зачастую у бизнеса, который и так потрепан пандемией, просто нет в запасе", - предупреждает она.

Эксперт "Опоры России" Семен Небольсин считает, что альтернативные варианты проведения мероприятий окажут незначительный эффект для отрасли в целом. "Безусловно, на улице или на теплоходах никто торговать не будет, но есть вариант торговли навынос, либо доставки, либо кейтеринга. И здесь можно сказать, что какие-то единичные рестораны выиграют на этом, но в целом по отрасли это будет очень незначительный эффект, то есть никто особенно не сможет на этом заработать", - пояснил он. В альтернативные способы проводить мероприятия не верит и основательница сети кофеен Flip Анна Цфасман. "Знаю, что и рестораторы, и все, кто связан с едой, будут делать наборы для домашнего приготовления, чтобы люди дома что-то готовили, либо уже готовое заказывали и дома праздновали. Думаю, что сектор доставки будет расти, но он не сможет перекрыть доходы от корпоративов, праздников и каких-то мероприятий, потому что человек в расслабленой обстановке тратит намного больше денег, чем когда разумно подходит к организации домашнего праздника", - говорит она.

"Раньше отели продавали пакетом проживание в номере и новогодний ужин, с поздним выездом и иногда "похмельным" бранчем. Теперь же единственное, чем можно компенсировать такой пакет за невозможностью подать ужин в ресторане - это продажа номера с услугой банкета через румсервис", - считает член генерального совета "Деловой России" Татьяна Веллер. При этом, по ее словам, не все отели смогут продавать новогодние пакеты с проживанием. "Безусловно, выиграют качественные отели с хорошими спа, и видовыми номерами, расположенные центрально. Таким образом, продажи румсервиса могут помочь некоторым отелям лишь частично компенсировать потери ресторанной службы в новогоднюю ночь", - считает она.

В ГК "Шоколадница" отмечают, что уже много лет активно развивают доставку, а в 2020 году вышли и в ретейл. "В традициях нашего сетевого бизнеса нет каких-то особенных историй с проведениями мероприятий, для нас главное - это количество приходящих к нам гостей. Безусловно, мы потеряли часть трафика из-за пандемии, и он не восстановился на докризисный уровень - это очевидные для нашего времени вещи. Но мы стараемся верить в лучшее и ждем восстановления трафика к концу I квартала 2021 года", - сообщил гендиректор Олег Подгорный.

Поддержка государства по-прежнему нужна

Все опрошенные эксперты сходятся в том, что отрасли общепита по-прежнему необходима поддержка от государства. Представители ресторанной отрасли, бизнес-объединения и общественные деятели считают, что в сложившейся ситуации такой поддержкой могли бы стать новые субсидии, налоговые послабления и изменения условий программ безвозвратного кредитования. "Помощь нужна сейчас: ощутимая и реальная, а не мнимая, не на бумагах и в отчетах. В противном случае, к февралю мы потеряем еще часть кафе и ресторанов", - предупреждает учредитель "Дикт", член Федерального политического совета Партии Роста Роберт Шогенов. Среди его предложений - "обнуление госаренды, и снижение тарифов на услуги ЖКХ, и налоговые льготы".

Общественный уполномоченный по ресторанному бизнесу Москвы Сергей Миронов также считает, что необходимо добиться реального исполнения установленных властями норм. "Уже четко сказано, что финансовых мер поддержки не будет. Но при этом не работают другие меры поддержки. У нас мораторий на проверки. Он есть на словах. На самом деле идет проверка за проверкой, причем в худшем смысле этого слова - с передачей дел в суд. Что могут сделать власти - то, что продекларировали, тот мораторий на проверки - нужно добиться его реального исполнения. Это даст бизнесу жить", - считает Миронов. Он также отметил, что проверяющие зачастую апеллируют к так называемым "ковидным" штрафам: "Это 300-500 тыс. рублей. Это очень высокие штрафы. <…>. При этом 90% таких проверок не доходят до суда, а превращаются в коррупцию и взятки".

За новые субсидии и налоговые послабления выступает советник уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Антон Свириденко. "В целом надо думать, как организовывать оздоровление предприятий - ясно, что в зрелищных отраслях, да и в развлекательных услугах и общепите будет много несостоятельных. Надо, конечно, помогать им перезапускаться через мягкую упрощенную процедуру банкротства, но этот вопрос так и не решен", - отметил он. "Ключевое, чего мы сейчас мы добиваемся совместно с бизнесом, это продление мер поддержки минимум на полгода", - отметила бизнес-омбудсмен Татьяна Минеева. В них, по ее словам, входит продление московских мер поддержки пострадавших отраслей по недвижимости и грантам арендодателям на компенсацию налогов, изменение условий программ 0%-го и 2%-го безвозвратного кредитования в части снижения требований по численности штата и возобновление этих программ на новых условиях.

Более радикально настроен общественный омбудсмен, председатель ФРиО Игорь Бухаров. "Нужно менять налоговую систему, отменить налоги за весь 2020 год, вернуть то, что было уплачено. Предыдущие меры помощи для многих обернулись проблемами. Люди получали льготные кредиты, чтобы заплатить сотрудникам, а с них списывали налоговые недоимки. Уже понятно, что удержать численность персонала тоже не всем удастся, а значит придется возвращать кредиты и проценты по ним", - отметил он. Бухаров также считает, что необходимо готовить отмену устаревших нормативных правовых актов, негативно влияющих на общий бизнес-климат и разрешить использовать упрощенную систему налогообложения.

За отсрочку по налогам также выступает гендиректор "Шоколадницы" Олег Подгорный. "В этом году наш бизнес и вся отрасль попала в настоящий коллапс, мы не имели физической возможности работать в полном объеме, а значит и накопить необходимое количество финансов для уплаты налогов в полных объемах. Поэтому мы ждем помощи от государства именно в налоговой части", - сообщил он.

Эксперт "Опоры России" Семен Небольсин также отмечает необходимость списания кредитов, которые были выданы на зарплаты на время локдауна. "Большинство рестораторов получили эти кредиты как беспроцентные, но в октябре на них начали начисляться проценты. Вторая мера - решить проблему с арендной платой за период простоя в апреле-мае-июне. Рестораны, которые снимают помещения у АУИПИК или у ДОМ.РФ, получили отсрочку арендных платежей за этот период, но, начиная с января 2021 года, им придется гасить эту аренду", - пояснил Небольсин. "Никто у нас в отрасли 12,5 тыс. рублей в месяц не получает, мы все обязаны держать штат, который был в марте по количеству, для того, чтобы потом не возвращать субсидии обратно. Конечно, очень много денег потратили на зарплаты, хотелось бы, чтобы были увеличены кредиты на зарплаты, которые потом можно перевести в субсидию, и чтобы они не были в размере минимального оплаты труда", - отмечает основательница сети кофеен Flip Анна Цфасман. По ее словам, также бизнесу нужна помощь от государства в виде субсидий на аренду.