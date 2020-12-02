Роскачество обнаружило в сливочном масле дрожжи и плесень

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Роскачество провело повторную проверку сливочного масла и обнаружило в одном из образцов дрожжи и плесень. Об этом говорится в сообщении организации.

"В масле "Избёнка" эксперты обнаружили превышение по содержанию дрожжей и плесеней, что является нарушением технического регламента "О безопасности молока и молочной продукции", - отмечается в сообщении.

Как пояснили эксперты, их наличие в составе может быть связано не только с санитарными условиями на производстве, но и с нарушением режима хранения, транспортировки и реализации. "Масло, как правило, негерметично упаковано в пергамент или фольгу. Кроме того, такая упаковка легко нарушается. При нарушении температурных режимов хранения в торговле и логистике (заморозка/разморозка) образуется влага - плазма сливочного масла. Плазма по составу очень похожа на молочную сыворотку и является хорошей средой для развития дрожжей и плесеней", - пояснила руководитель группы стандартизации Молочного союза России Лариса Абдуллаева, слова которой приводятся в сообщении.

По ее словам, чаще всего дрожжи и плесени развиваются при нарушении режимов хранения в масле с меньшей жирностью, так как в нем больше влаги (плазмы). Поэтому очень важно соблюдать условия хранения, заявленные изготовителем на упаковке, не только в магазине, но и дома. "Если вы уже разморозили сливочное масло, повторно его замораживать не стоит", - заключила она.

Другие результаты исследования

Всего было исследовано сливочное масло с жирностью 82,5% семи торговых марок (ТМ): "Избёнка", "Из Вологды", "Коровка из Кореновки", "Простоквашино", "Радость вкуса", "Рузское молоко" и "Село Зелёное". Эксперты проверили масло на содержание патогенных микроорганизмов, дрожжей, плесени, токсичных элементов (свинец, кадмий, мышьяк и другие), пестицидов, консервантов; проверили соответствие требованиям маркировке и оценили органолептические свойства (вкус, цвет, запах и консистенция). Сливочное масло "Из Вологды", "Коровка из Кореновки", "Простоквашино", "Радость вкуса", "Рузское молоко", "Село Зелёное" по результатам исследования соответствовало не только обязательным требованиям законодательства, но и опережающим требованиям стандарта Роскачества.

При этом в исследованиях Роскачества 2016 и 2018 годов у масла "Из Вологды", "Коровка из Кореновки", "Радость вкуса" и "Село Зелёное" были выявлены различные недостатки и нарушения. Например, слабая термоустойчивость, недостоверность маркировки, а также дрожжи и кишечная палочка у одной из марок. Исследование 2020 года позволяет утверждать, что производители провели работу над ошибками, и сейчас к их продукции нареканий нет, подчеркнули эксперты.

Так, в ходе было выявлено, что все товары изготовлены без добавления растительных жиров. Жирность соответствует заявленным значениям (не менее 82,5%). Эксперты установили, что при производстве использовались пастеризованные свежие качественные сливки (показатель кислотности плазмы в норме). Они не обнаружили в продукции консервантов и красителей.

Согласно их данным, термоустойчивость исследованного сливочного масла отличная: в течение двух часов при комнатной температуре оно сохраняет форму. Фактическая масса нетто соответствует указанной в маркировке.