В России резко выросли продажи товаров для зимнего досуга и спорта

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Крупнейший российский онлайн-ретейлер Wildberries зафиксировал резкий рост спроса в ноябре на товары для зимнего досуга и спорта из-за прогнозов холодной зимы по сравнению с годом ранее. Об этом ТАСС сообщили в компании.

"Ожидания россиянами более холодной снежной зимы и неопределенная ситуация с заграничными поездками могли стать причиной значительного роста спроса на инвентарь для зимних видов спорта. Согласно результатам исследования, проведенного в Wildberries, в ноябре 2020 года жители нашей страны приобрели на 474% больше снегокатов, чем годом ранее. Число покупок санок выросло на 202%, а ледянок - на 686%", - говорится в исследовании.

Набирает популярность у россиян и горнолыжный спорт. Продажи сноубордов и горных лыж год к году в штуках выросли на 97%, горнолыжных ботинок - на 342%, креплений для них - на 390%, специализированной одежды (комбинезонов, брюк, курток и перчаток) - на 62%.

Спрос на беговые лыжи в ноябре вырос на 249%, на лыжные ботинки - на 114%, на лыжные палки - на 36%, а на аксессуары для ухода и хранения лыж - на 314%. "Для того, чтобы приобщить подрастающее поколение к активному отдыху на свежем воздухе, родители приобретают детские лыжи (+230%)", - отмечает ретейлер.

Любители более спокойного и размеренного зимнего отдыха приобретают онлайн коньки и аксессуары для них (+22%). "Примечательно, что наиболее динамично спрос на товары для горнолыжного спорта и коньков рос в Татарстане (+274% и +268% соответственно), а на товары для беговых лыж - в Новосибирской области (+1270%)", - сообщили в Wildberries.

Зима в России в этом году, по предварительным прогнозам, будет несколько холоднее, чем в прошлом, с осадками около нормы. Однако возможно, что она будет более снежной, сообщал ТАСС в ноябре руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.