В Новгородской области перевыполнили план по ремонту дорог более чем на 63% в 2020 году

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 2 декабря. /ТАСС/. Новгородская область перевыполнила план по ремонту дорог регионального и межмуниципального значения на 2020 год в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" более чем на 63%. Отремонтировано 457 км полотна вместо запланированных 279, сообщили ТАСС в среду в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

"В рамках нацпроекта в этом году отремонтировано 457 км автомобильных дорог (из них 420 км дорог регионального и межмуниципального значения и 37 км дорог в Великом Новгороде). В начале года в рамках нацпроекта перед регионом стояла задача по ремонту 279 км. В третьем квартале область дополнительно получила из федерального бюджета 1,7 млрд рублей, это позволило увеличить объемы до 457 км. На данный момент этот план выполнен", - сообщили в министерстве.

Как уточнили в ведомстве, в ходе контроля за качеством исполненных ремонтных работ в этом году возникло серьезное замечание к одному из участков дорожного полотна в Великом Новгороде. "Часть асфальтобетонного полотна не соответствовала условиям контракта. Подрядчик за свой счет не устранил дефекты покрытия, затянул сроки и не уведомил об этом заказчика. В итоге с ним был расторгнут контракт в одностороннем порядке, а работы завершала другая компания", - отметили в министерстве, уточнив, что это единичный случай.

Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" реализуется в стране до 2024 года. Его целями являются снижение мест концентрации ДТП и смертности в результате дорожных происшествий, а также увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, не менее чем на 50%.