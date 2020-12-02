"Вкусвилл" проверит поставщика масла "Избенка"

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. "Вкусвилл" не выявил нарушений по содержанию дрожжей и плесеней в сливочном масле "Избенка", обнаруженных Роскачеством, но проведет аудит производителя. Об этом ТАСС сообщил ретейлер, которому принадлежит бренд.

Роскачество провело проверку сливочного масла и обнаружило в масле "Избенка" жирностью 82,5% превышение по содержанию дрожжей и плесеней, что является нарушением Технического регламента "О безопасности молока и молочной продукции". Как пояснили эксперты, их наличие в составе может быть связано не только с санитарными условиями на производстве, но и с нарушением режима хранения, транспортировки и реализации.

"Роскачество предоставило нам протоколы исследований продукта. При получении результатов проверки о выявленных нарушениях по микробиологии (несоответствие по показателю "дрожжи и плесени") мы проанализировали полученные результаты и запросили официальный ответ от производителя о проведенном расследовании, исследованиях и принятых корректирующих мерах. К сожалению, на момент получения информации от Роскачества срок годности исследованной партии продукции уже истек (19.08.20), и провести контрольные испытания образца от той же партии не представлялось возможным. Результаты лабораторных исследований от поставщика нарушений не выявили", - отметили в компании.

"После получения результатов от Роскачества, в рамках регулярного контроля условий производства запланирован аудит поставщика "Великолукский молочный комбинат", - добавили в компании.

Кроме того, "Вкусвилл" отправил образцы продукта одной из партий на внеплановую проверку по микробиологическим показателям в независимую лабораторию, и по результатам испытаний нарушений также выявлено не было.

"Несоответствие продукции по показателям микробиологии может быть обусловлено несколькими причинами: микробиологическая чистота сырья и упаковки, санитарное состояние производственного цеха и оборудования, соблюдение температурных режимов "холодной цепи" на протяжении всего жизненного цикла продукта, условия транспортировки образцов в лабораторию. Дрожжи и плесени являются очень "чувствительными" микробиологическими показателями, особенно учитывая натуральный состав продукта без консервантов. Установить истинную причину возникновения несоответствия объективно не представляется возможным, однако нами были предприняты все меры для предотвращения повторения ситуации", - отметили в компании.

Ответ производителя

В ответе "Великолукского молочного комбината" "Вкусвиллу" отмечается, что производитель инициировал производственное расследование и проверку соблюдения установленных технологических и санитарных требований к производству масла. "Несоответствия не выявлены", - отмечается в письме производителя ретейлеру. "Вся продукция, планируемая к отгрузке клиентам, проходит обязательный контроль по микробиологическим показателям производственной лабораторией ООО "Великолукский молочный комбинат". В случае выявления несоответствий партия блокируется и к отгрузке не допускается", - указал производитель.

"Великолукский молочный комбинат" предложил "Вкусвиллу" совместно рассмотреть вопрос об обращении к Роскачеству с предложением провести повторную проверку другой партии масла, а также пообещал принять все возможные меры для обеспечения безопасности продукции в соответствии с требованиями техрегламента Таможенного союза.