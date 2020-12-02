Более 48 тыс. организаций Москвы уже воспользовались мерами поддержки бизнеса

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Объем фактически оказанной помощи бизнесу в Москве с начала пандемии составляет 34,1 млрд рублей, ею воспользовались более 48 тыс. организаций. Об этом ТАСС сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

"С начала пандемии московским правительством был принят пакет мер поддержки экономики города объемом 87,9 млрд рублей. На 23 ноября 2020 года мерами поддержки воспользовались более 48 тыс. московских организаций, в которых работают в общей сложности более 760 тыс. человек. Объем фактически оказанной поддержки составил 34,1 млрд рублей, в том числе на налоговые отсрочки, арендные каникулы, гранты и субсидии", - сказал Пуртов.

По его словам, в частности, отсрочку по налогу на имущество и земельному налогу получили более 4,9 тыс. компаний из наиболее пострадавших отраслей, объем отсрочек составил 2,5 млрд рублей. Отсрочка по торговому сбору предоставлена 25,9 тыс. организаций, объем поддержки составил 0,9 млрд рублей. От платежей за аренду городского имущества на период приостановления деятельности были освобождены 2,3 тыс. организаций из наиболее пострадавших от эпидемии отраслей. Объем поддержки - 1,48 млрд рублей.

Глава департамента также добавил, что отсрочку по аренде до конца года получили 3,6 тыс. организаций, объем поддержки составил 16,4 млрд рублей. Также 348 предприятий малого бизнеса, преимущественно торговля, общепит, размещенные в парках и объектах культуры, были освобождены от арендной платы на период приостановки деятельности. Объем фактически оказанной поддержки составил более 365 млн рублей.

"301 торговому объекту, размещенному в метрополитене, была снижена на 50% арендная плата на период простоя, объем поддержки равен 407 млн рублей. Так, 36 гостиниц и четыре организации такси, которые осуществляли перевозку и размещение медработников, получили гранты из бюджета на 1,7 млрд рублей. Кроме того, 29 федеральных и частных медицинских организаций получили гранты на материальное стимулирование медработников на сумму 3,7 млрд рублей", - рассказал Пуртов.

Он уточнил, что распространители рекламы - пять организаций - получили рассрочку по оплате эксплуатации рекламных конструкций на городском имуществе, объем поддержки составил свыше 1,3 млрд рублей. Сеть киосков "Печать" - 49 организаций - освобождена от платежей на осуществление торговой деятельности за второй квартал, объем оказанной поддержки - более 158 млн рублей. Ряд мер антикризисной поддержки разработан специально для субъектов МСП: субсидии, льготные кредиты, гранты. Свыше 1,4 тыс. компаний получили субсидии на общую сумму 1,45 млрд рублей, и почти 9 тыс. субъектов МСП были субсидированы ставки по кредитам - как полученным до кризиса, так и по новым, объем субсидирования составил 3,4 млрд рублей.