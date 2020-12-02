Euroconsumers подаст в европейские суды на Apple за ухудшение работы смартфонов

ЛОНДОН, 2 декабря. /ТАСС/. Организация защиты прав потребителей в Европе Euroconsumers подает в суд на компанию Apple в четырех странах ЕС, требуя компенсации в размере €180 млн за умышленное замедление работы смартфонов с конечной целью подтолкнуть потребителей к покупке новых. Об этом сообщает в среду газета Financial Times со ссылкой на Euroconsumers, представляющей интересы 1,5 млн домохозяйств.

По ее данным, в среду организация выступит с иском в судах Бельгии и Испании, а затем в Италии и Португалии. Претензии касаются более 3 млн моделей iPhone 6, iPhone 7 и iPhone SE, проданных в этих странах с 2014 по 2020 год.

Данные судебные обращения последуют после аналогичных коллективных исков к Apple в США, по которым американская компания согласилась выплатить до $500 млн владельцам смартфонов, напоминает издание.

По словам Барта Волдерса, партнера компании Arcas Law, представляющей интересы истцов в Бельгии, судебные обращения в отдельных странах способны привести к "эффекту снежного кома". "Опыт показывает, что если одна европейская страна проявляет инициативу, другие следуют за ней", - пояснил юрист. В феврале надзорный орган Франции оштрафовал Apple на €25 млн за введение потребителей в заблуждение. Ранее антимонопольный орган Италии оштрафовал корпорацию на €10 млн после того, как выяснилось, что обновление программного обеспечения вызывает "серьезные сбои и значительно снижает производительность" смартфонов.

Американская компания подобные обвинения отвергает, называя такие утверждения "фактически и юридически неверными". В письме от 6 августа юридической компании Gibson Dunn & Crutcher, представляющей интересы Apple, адресованном Euroconsumers, говорится, что компания "никогда не будет ухудшать взаимодействие с пользователем, чтобы стимулировать обновление клиентов". В заявлении корпорации газете Financial Times отмечается, что ее "целью всегда было [стремление] создавать продукты, которые нравятся клиентам, и важная часть этого - обеспечение максимального срока службы iPhone".