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ЦБ в рамках мер снижения волатильности на рынке продал валюту на 6,5 млрд рублей

Всего с 10 марта объем продажи валюты на внутреннем рынке достиг 1 трлн 538,8 млрд рублей

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Банк России в рамках упреждающих мер снижения волатильности продал на внутреннем рынке валюту с расчетами 1 декабря на сумму 6,5 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.

Объем валюты, проданной ЦБ РФ с расчетами 30 ноября, также составил 6,5 млрд рублей.

С 10 марта ЦБ проводит упреждающие продажи валюты в рамках реализации механизма бюджетного правила для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти.

За этот период объем продажи валюты на внутреннем рынке достиг 1 трлн 538,8 млрд рублей.

Такие операции планируется осуществлять до момента начала регулярных продаж иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния.

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