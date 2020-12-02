Мини-приложения с такси, доставкой еды и поиском работы появились в "Одноклассниках"

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. "Одноклассники" запустили сервис мини-приложений, реализованный на платформе VK Mini Apps, которые позволяют в том числе заказывать еду и вызывать такси из приложения соцсети. Об этом ТАСС сообщили в компании.

"На первом этапе в "Одноклассниках" появились сервисы заказа такси от "Ситимобила", доставки еды от Delivery Club, поиска работы от Worki, а также мини-приложения о курсах валют и прогнозе погоды. Все они представлены в разделе "Приложения" - он уже доступен на Android и в ближайшее время появится на iOS. Скачивать дополнительные программы на телефон не нужно: все возможности сервисов есть прямо в соцсети", - рассказали в компании.

Например, заказать такси, не выходя из соцсети, можно в 73 городах присутствия "Ситимобила". Мини-приложение от Delivery Club позволяет заказывать продукты или готовую еду из более чем 30 тыс. заведений. Сервис "ОК Работа" от Worki позволит пользователям составить резюме и найти работу рядом с домом.

Платформа открыта для разработчиков, которые могут разместить свой сервис в "Одноклассниках" бесплатно. Для этого необходимо пройти модерацию - заявку можно подать в настройках мини-приложения.

Сейчас в "Одноклассниках" уже есть сервисы для общения, получения услуг и покупки товаров внутри соцсети. Так, в соцсести можно оплачивать услуги ЖКХ и штрафы ГИБДД, пополнять баланс мобильного, покупать товары в совместном маркетплейсе с AliExpress. Кроме того, пользователи могут прямо в соцсети найти мастеров по маникюру, парикмахеров, рабочих для строительства и ремонта, репетиторов и тренеров, диетологов и нутрициологов с помощью сервиса "Мастера".

VK Mini Apps - открытая платформа, которая позволяет создавать и использовать дополнительные сервисы в приложении и десктопной версии "ВКонтакте". Во втором квартале 2020 года таких приложений было 16 тыс., в третьем - уже 22,6 тыс.