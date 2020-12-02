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Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 75,8 рубля

Евро вырос до 91,6 рубля

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился на 0,08%, до 75,79 рубля, курс евро поднялся на 0,11%, до 91,585 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:04 мск курс доллара находился на уровне 75,84 рубля (-0,01%), евро торговался на отметке 91,5675 рубля (+0,09%).

Российский рынок акций открылся разнонаправленной динамикой биржевых индексов. Так, по данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи увеличился на 0,09% и достиг 3150,66 пункта, а индекс РТС опустился на 0,19%, до 1308,61 пункта.

К 10:03 мск индекс Мосбиржи находился на отметке 3156,87 пункта (+0,29%). Индекс РТС торговался на уровне 1309,00 пункта (-0,16%).

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