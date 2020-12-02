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Представлять закон о бюджете на 2021-2023 годы вместо Кудрина будет аудитор СП

Ранее стало известно, что председатель Счетной палаты заразился коронавирусом

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Аудитор Счетной палаты Андрей Батуркин будет представлять в среду в Совете Федерации закон о федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов вместо председателя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, который заразился коронавирусом. Это следует из повестки пленарного заседания верхней палаты парламента.

Первый зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин подтвердил ТАСС, что Кудрин не будет присутствовать на заседании палаты. Он отметил, что Кудрин участвовал в заседании комитета в понедельник в режиме видео-конференц-связи, в Совфед он не приходил.

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