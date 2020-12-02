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Транзит газа из России превысил отметку 50 млрд куб. м в 2020 году

Ранее сообщалось, что за 10 месяцев этого года объем транзита российского газа оказался на 38,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года

КИЕВ, 2 декабря. /ТАСС/. Транзит природного газа из России через территорию Украины достиг 50 млрд куб. м с начала 2020 года. Об этом сообщил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон со ссылкой на оперативные диспетчерские данные по состоянию на утро среды.

"Объем транзита с начала года достиг 50 млрд куб. м. К концу года ожидаем 55,5 - 56 млрд куб. м", - написал он в Facebook.

Ранее сообщалось, что за 10 месяцев этого года транзит российского газа составил 45 млрд куб. м, что на 38,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В конце декабря 2019 года Россия и Украина договорились о продлении транзита российского газа по украинской территории на период с 2020 по 2024 год с возможностью пролонгации договора еще на 10 лет. Контракт включает транзит 65 млрд куб. м газа в 2020 году, 40 млрд куб. м ежегодно с 2021 по 2024 год. Договоренность о транзите предполагает принцип "качай или плати", когда плата за транзит взимается в объеме забронированных мощностей, даже если фактическая прокачка окажется меньше.

В то же время ранее сообщалось, что компания "Газпром" использует мощности украинского маршрута в меньшем объеме, чем было забронировано. За девять месяцев они были использованы на 81%, сообщила ранее компания "Оператор ГТС Украины".

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